Алексей Морозов: «Хотели бы видеть «Куньлунь» в Китае – это большая страна и большой рынок. Интерес к хоккею там есть»

Алексей Морозов высказался о китайском клубе «Куньлунь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В настоящий момент команда базируется в России и занимает 10-е место в Западной конференции.

– Как вы относитесь к дискуссии о нужности « » в КХЛ?

– В этом сезоне команда играет интересно и зрелищно, добивается результата. Также в чемпионате ЖХЛ участвует китайская команда.

Мы хотели бы видеть «Куньлунь» в Китае – это большая страна и большой рынок, после Олимпиады-2022 осталась вся инфраструктура и новые ледовые дворцы. Интерес к хоккею там есть, но тяжело его развивать, когда местная команда играет в России.

– Но, когда «Куньлунь» играл в Китае, там были пустые трибуны...

– В Китае все задумались о хоккее только тогда, когда Пекин получил право на проведение Олимпиады. Помню, что в первый год «Куньлуня» в КХЛ там был дворец неприспособленный к хоккею, и коробку устанавливали в последний момент. Там не понимали, что это за вид спорта.

В последний сезон перед пандемией «Куньлунь» выступал уже в Пекине на одной из тренировочных арен Олимпиады-2022, заполняемость арены была больше 80% (при максимальной вместимости 3000 человек. – прим.).

В тот же сезон матчи КХЛ игрались в Шэньчжэне, ставшим самым южным городом, где проходили игры лиги, – тогда шесть встреч посетило больше 30 тысяч зрителей. Поэтому, я надеюсь, когда «Куньлунь» вернется на родину, будет интерес со стороны болельщиков, – сказал .