Айэленд о 4:7 от ЦСКА: «Куньлуню» надо найти путь, чтобы выигрывать равные матчи»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (4:7).

«Очередное тяжелое поражение для нас. Мы забили четыре гола в выездном матче, но надо минимизировать количество ошибок в обороне, играть более дисциплинированно в плане структуры, изменений в звеньях.

Мы пропустили семь шайб – это слишком много в такой лиге. Играли с сильной командой, если давать им пространство, они будут этим пользоваться.

Но мы сделали сегодня и много хорошего. Забили быстрый гол в большинстве, сражались до конца третьего периода. Нам надо найти путь для того, чтобы выигрывать равные матчи», – сказал Грег Айэленд.