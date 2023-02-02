Айэленд о 4:7 от ЦСКА: «Куньлуню» надо найти путь, чтобы выигрывать равные матчи»
Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с ЦСКА (4:7).
«Очередное тяжелое поражение для нас. Мы забили четыре гола в выездном матче, но надо минимизировать количество ошибок в обороне, играть более дисциплинированно в плане структуры, изменений в звеньях.
Мы пропустили семь шайб – это слишком много в такой лиге. Играли с сильной командой, если давать им пространство, они будут этим пользоваться.
Но мы сделали сегодня и много хорошего. Забили быстрый гол в большинстве, сражались до конца третьего периода. Нам надо найти путь для того, чтобы выигрывать равные матчи», – сказал Грег Айэленд.
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