Алексей Морозов: «Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров»

высказался об изменении лимита на легионеров в Фонбет чемпионате КХЛ.

Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч максимум три легионера вместо пяти.

– Очень много говорилось об уменьшении лимита на легионеров. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что возможно смягчение ограничения в случае возвращения иностранцев в КХЛ. Этот вариант рассматривается?

– По этому вопросу мы высказывали свою позицию. Мы пытались убедить в том, что нынешний лимит в пять легионеров всех в лиге устраивает. Однако Министерством спорта было принято другое решение.

– Есть мнение, что теперь в КХЛ цены вырастут не только на легионеров, но и на россиян. Такое может случиться?

– Такая обеспокоенность есть. Деньги, которые раньше клуб мог потратить на легионера, теперь будут высвобождены. Клубы в поисках квалифицированного игрока будут конкурировать между собой прежде всего по зарплате, что приведет к росту контракта.

Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров. Но у нас работает потолок зарплат, и чтобы собрать боеспособную команду, достаточно иметь двух-трех высокооплачиваемых звезд.

Конечно, игроки, которые ведут команду за собой и привлекают болельщиков, заслуживают хорошего заработка. Надеемся, что клубы ответственно подойдут к вопросу. Если и будут повышать контракты, то только зарплаты действительно сильных игроков и молодых/перспективных. Это сделает привлекательней лигу, в том числе внесет вклад против отъезда в другие турниры, – сказал президент .