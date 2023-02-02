Алексей Морозов: «Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров»

Теги Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Алексей Морозов высказался об изменении лимита на легионеров в Фонбет чемпионате КХЛ.

Со следующего сезона клубы смогут заявлять на матч максимум три легионера вместо пяти.

– Очень много говорилось об уменьшении лимита на легионеров. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что возможно смягчение ограничения в случае возвращения иностранцев в КХЛ. Этот вариант рассматривается?

– По этому вопросу мы высказывали свою позицию. Мы пытались убедить в том, что нынешний лимит в пять легионеров всех в лиге устраивает. Однако Министерством спорта было принято другое решение.

– Есть мнение, что теперь в КХЛ цены вырастут не только на легионеров, но и на россиян. Такое может случиться?

– Такая обеспокоенность есть. Деньги, которые раньше клуб мог потратить на легионера, теперь будут высвобождены. Клубы в поисках квалифицированного игрока будут конкурировать между собой прежде всего по зарплате, что приведет к росту контракта.

Рост цен на рынке игроков был одним из аргументов, почему КХЛ против сокращения лимита на легионеров. Но у нас работает потолок зарплат, и чтобы собрать боеспособную команду, достаточно иметь двух-трех высокооплачиваемых звезд.

Конечно, игроки, которые ведут команду за собой и привлекают болельщиков, заслуживают хорошего заработка. Надеемся, что клубы ответственно подойдут к вопросу. Если и будут повышать контракты, то только зарплаты действительно сильных игроков и молодых/перспективных. Это сделает привлекательней лигу, в том числе внесет вклад против отъезда в другие турниры, – сказал президент КХЛ.

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