«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн

ЦСКА тратит наибольшее количество денег на зарплаты хоккеистов в .

известны зарплатные бюджеты клубов Западной конференции.

На первой строчке находится , который платит хоккеистом в общей сложности 895 миллионов рублей.

« », занимающее вторую позицию в таблице конференции, вместе с «Северсталью» замыкают рейтинг с минимальным бюджетом в 315 миллионов рублей.

Список выглядит следующим образом:

ЦСКА – 895 миллионов рублей;

СКА – 850 млн;

« » – 840 млн;

– 550 млн;

« » – 360 млн;

« » – 360 млн;

Минск – 325 млн;

«Витязь» – 320 млн;

«Сочи» – 320 млн;

– 315 млн;

«Торпедо» – 315.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.