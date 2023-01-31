«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн
ЦСКА тратит наибольшее количество денег на зарплаты хоккеистов в КХЛ.
Стали известны зарплатные бюджеты клубов Западной конференции.
На первой строчке находится ЦСКА, который платит хоккеистом в общей сложности 895 миллионов рублей.
«Торпедо», занимающее вторую позицию в таблице конференции, вместе с «Северсталью» замыкают рейтинг с минимальным бюджетом в 315 миллионов рублей.
Список выглядит следующим образом:
ЦСКА – 895 миллионов рублей;
СКА – 850 млн;
«Локомотив» – 840 млн;
«Динамо» – 550 млн;
«Спартак» – 360 млн;
«Куньлунь» – 360 млн;
«Динамо» Минск – 325 млн;
«Витязь» – 320 млн;
«Сочи» – 320 млн;
«Северсталь» – 315 млн;
«Торпедо» – 315.
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.
Могут, но не привыкли и не хотят.
Нашли раз бесплатную трансляцию с кучей рекламы, после этого за 99₽ смотреть уже жаба душит. Такой у нас менталитет к сожалению
Публикуйте бюджеты на содержание структуры клуба.
Во-вторых, молодежь получает не так много, сколько опытные игроки. Ведь зарплата в этом году платится не за заслуги в этом сезоне, а за твой статус.
В третьих, многие игроки в ска (типо Волкова, Галимова, Гребенщикова, Попугаева, Зыкова и тд) не котировались бы в большинстве клубов кхл до этого сезона.