«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Спартак Торпедо Динамо Минск КХЛ Динамо Сочи Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

ЦСКА тратит наибольшее количество денег на зарплаты хоккеистов в КХЛ.

Стали известны зарплатные бюджеты клубов Западной конференции.

На первой строчке находится ЦСКА, который платит хоккеистом в общей сложности 895 миллионов рублей.

«Торпедо», занимающее вторую позицию в таблице конференции, вместе с «Северсталью» замыкают рейтинг с минимальным бюджетом в 315 миллионов рублей.

Список выглядит следующим образом:

ЦСКА – 895 миллионов рублей;

СКА – 850 млн;

«Локомотив» – 840 млн;

«Динамо» – 550 млн;

«Спартак» – 360 млн;

«Куньлунь» – 360 млн;

«Динамо» Минск – 325 млн;

«Витязь» – 320 млн;

«Сочи» – 320 млн;

«Северсталь» – 315 млн;

«Торпедо» – 315.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ Pigmalion
>Не могут себе даже трансляцию за копейки позволить. Могут, но не привыкли и не хотят.
Это одно и тоже. Поэтому и не могут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Enich
Так я же и написал об этом, что люди нищие. Не могут себе даже трансляцию за копейки позволить.
>Не могут себе даже трансляцию за копейки позволить.
Могут, но не привыкли и не хотят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Enich
Так я же и написал об этом, что люди нищие. Не могут себе даже трансляцию за копейки позволить.
С вашими словами полностью согласен, но есть и другая сторона медали. Наш народ привык и любит халяву. Один раз дали бесплатные билет на хоккей, дальше за свои покупать жалко.
Нашли раз бесплатную трансляцию с кучей рекламы, после этого за 99₽ смотреть уже жаба душит. Такой у нас менталитет к сожалению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Enich
Тогда какой смысл обсуждать потолок, если заявка сквозная, и в ней можно собрать всю топовую молодежь. Вспомним того же Каменева, который в СКА даже в состав не проходил, а в ЦСКА стал сразу игроком основы. Какой смысл в этих цифрах в потолке?:))) Публикуйте бюджеты на содержание структуры клуба.
Локомотив например выращивает «топовую молодеж», но это Ярославом не мешает быть в топе по бюджету и не выходить в финал конференции много лет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ HockeyMan
А зачем нам знать бюджет на содержания клуба? У кого то 5 массажистов, а у кого то два. У кого-то арена на 12 тысяч и там 100 уборщиц, а у кого то пустая арена и убирается 10 бабушек и тд
Он покажет эффективность работы клуба. Это как в футболе. У Зенита бюджет 200+ Лямов евро, а в Европе позор на позоре. Или как у спартака и ЦСКА. При Федуне и при Гинере - бюджет в 4 раза больше, а трофеев в 10 раз меньше за 20 лет:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Enich
СКА всю топовую молодежь скупил, имеет несколько составов, и все равно уступает по ЗП ЦСКА:)) у ЦСКА иногда на три звена еле набирается:)) Уверенная такая инфа.
Так топовая молодёжь в потолок не идёт, все контракты игроков младше 2001 года в потолок не идут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Smolchenko
а на что сочи тратит деньги? что там за контракты у игроков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ HockeyMan
Трансляции стоят копейки, а у нас каждый день во всех хоккейных группах, люди пишут «скиньте бесплатную трансляцию плиз» 😂
Так я же и написал об этом, что люди нищие. Не могут себе даже трансляцию за копейки позволить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Enich
Тогда какой смысл обсуждать потолок, если заявка сквозная, и в ней можно собрать всю топовую молодежь. Вспомним того же Каменева, который в СКА даже в состав не проходил, а в ЦСКА стал сразу игроком основы. Какой смысл в этих цифрах в потолке?:))) Публикуйте бюджеты на содержание структуры клуба.
А зачем нам знать бюджет на содержания клуба? У кого то 5 массажистов, а у кого то два. У кого-то арена на 12 тысяч и там 100 уборщиц, а у кого то пустая арена и убирается 10 бабушек и тд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ HockeyMan
Ну во-первых не вся молодежь попадает в потолок зарплат. Во-вторых, молодежь получает не так много, сколько опытные игроки. Ведь зарплата в этом году платится не за заслуги в этом сезоне, а за твой статус. В третьих, многие игроки в ска (типо Волкова, Галимова, Гребенщикова, Попугаева, Зыкова и тд) не котировались бы в большинстве клубов кхл до этого сезона.
Тогда какой смысл обсуждать потолок, если заявка сквозная, и в ней можно собрать всю топовую молодежь. Вспомним того же Каменева, который в СКА даже в состав не проходил, а в ЦСКА стал сразу игроком основы. Какой смысл в этих цифрах в потолке?:)))
Публикуйте бюджеты на содержание структуры клуба.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Enich
Билеты все копейки стоят, кроме папы городов и на игры ПО, меры покупают дяди раз в несколько лет, в основном подделки. Трансляции стоят копейки. Все клубы полностью убыточны. Доходы с этого даже логистику не покроют, не то, чтобы ЗП и развитие какое-то
Трансляции стоят копейки, а у нас каждый день во всех хоккейных группах, люди пишут «скиньте бесплатную трансляцию плиз» 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
Ответ Олег Васин
Это суммы в год или в месяц?
В час
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ Enich
СКА всю топовую молодежь скупил, имеет несколько составов, и все равно уступает по ЗП ЦСКА:)) у ЦСКА иногда на три звена еле набирается:)) Уверенная такая инфа.
Ну во-первых не вся молодежь попадает в потолок зарплат.
Во-вторых, молодежь получает не так много, сколько опытные игроки. Ведь зарплата в этом году платится не за заслуги в этом сезоне, а за твой статус.
В третьих, многие игроки в ска (типо Волкова, Галимова, Гребенщикова, Попугаева, Зыкова и тд) не котировались бы в большинстве клубов кхл до этого сезона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Тарлыков
Это ладно ещё ЦСКА, но у Локомотива с его молодежью доморощенной откуда 840 набралось?!
Один Шалунов почти 100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ковыляев
Ответ bailen
Пример того, что КХЛ может быть окупаема и зарабатывать деньги. Грамотный подход, качественный менеджмент, хорошая медийность и равные условия для всех!
Смешно это слышать, кхл - не бизнес. Там везде гос бабки, они даже не пытаются зарабатывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
Никто точнуюю сумму не скажет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ave Maria. Deus Vult
Ларионов - топчик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Доплер
А знакомые меня ещё спрашивают, почему мне НХЛ нравится больше. Там нет трехкратной пропасти в бюджетах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ bailen
Билеты, буки, трансляции, мерч. 315 миллионов - это не миллиард
Билеты все копейки стоят, кроме папы городов и на игры ПО, меры покупают дяди раз в несколько лет, в основном подделки. Трансляции стоят копейки. Все клубы полностью убыточны. Доходы с этого даже логистику не покроют, не то, чтобы ЗП и развитие какое-то
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Ш.
Ответ Enich
С кого зарабатывать? С нищего населения, которое все в долгах?:))
В Кхл же нет украинских команд, о чем ты пишешь?
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bailen
Ответ Enich
С кого зарабатывать? С нищего населения, которое все в долгах?:))
Билеты, буки, трансляции, мерч. 315 миллионов - это не миллиард
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Это ладно ещё ЦСКА, но у Локомотива с его молодежью доморощенной откуда 840 набралось?!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Это фикция, при общем ФОТ ЦСКА в 2,8 млрд. за год рассказывать о каких-то 895 млн.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enich
Ответ bailen
Пример того, что КХЛ может быть окупаема и зарабатывать деньги. Грамотный подход, качественный менеджмент, хорошая медийность и равные условия для всех!
С кого зарабатывать? С нищего населения, которое все в долгах?:))
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Z Pobeda
Разумное и нравственное всегда совпадают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий