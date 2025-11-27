Гендиректор «Сибири» о Буцаеве: «Внутренний конфликт разгорался. Тянуть с отставкой было нельзя! Коллектив не воспринял его методы работы, к сожалению»

Гендиректор «Сибири» высказался об отставке Вячеслава Буцаева.

Генеральный директор «Сибири » Лев Крутохвостов высказался касательно отставки Вячеслава Буцаева.

Буцаев стал главным тренером новосибирской команды по ходу сезона. Он заменил Вадима Епанчинцева, но был уволен после серии из 13 поражений.

– При всем уважении к Вячеславу Геннадьевичу Буцаеву, к сожалению, его методы работы коллектив не воспринял. Внутренний конфликт разгорался. Тянуть с отставкой было нельзя!

– В какой момент вы поняли, что пройдена точка невозврата?

– Одного щелчка, после которого стало все понятно, не было. Наверное, недели через три после его назначения. Поначалу еще были победы, а негатив стал копиться постепенно.

Я ездил в поездку, общался с игроками. Еще до изменений в полномочиях. Я не мешал работать Меркулову, а просто наблюдал со стороны за ситуацией в коллективе. Он занимался полностью формированием состава и тренерского штаба. Зачем лезть к человеку?

– Назначение Вячеслава Буцаева сегодня выглядит роковой ошибкой. Как минимум с точки зрения общественной реакции этот шаг был обречен из-за подозрения в кумовстве. Как в клубе это допустили, если в памяти еще был свеж кейс сыновей и отца Климовичей?

– Я, если честно, предлагал другую кандидатуру. Виктор Андреевич предлагал Буцаева. У нас были долгие обсуждения. В итоге сошлись на том, что кандидатура Буцаева перевесила. Вот кто из свободных тренеров, на ваш взгляд, мог помочь «Сибири» именно в тот момент?

– Евгений Корешков.

– Ему было сделано предложение, он взял паузу на размышление и через два дня отказался.

– Равиль Якубов.

– Мы обсуждали его кандидатуру каждое межсезонье. Он просто не хочет уезжать из Москвы.

– Юрий Бабенко.

– Согласен, теперь мы наблюдаем за его работой в СКА. Всего мы перебирали кандидатов восемь.

– Мне говорили, что в какой-то момент в клубе возник чуть ли не бунт, и сразу несколько игроков просили обмены. Это соответствует реальному положению дел?

– Наверное, все пошло с обмена Никиты Сошникова . Когда он попросил себя обменять. Никита уже рассказывал в интервью, что они не нашли общий язык с Вячеславом Геннадьевичем. Потом обмен запросил Владимира Ткачев .

Слухи до меня доходили, что и Скотт Уилсон хотел уйти, причем уйти именно от этого тренера. Хотя ко мне лично с такими просьбами они не приходили. Но то, что в коллективе был раздор, – спорить смысла нет.

– Пресс-конференция Буцаева в Минске, где он сказал ту самую фразу про раскольников, стала последней каплей?

– Каждый человек имеет право на свое мнение, но я считаю, что он не должен был себя так вести. Думаю, после этой пресс-конференции чаша оказалась переполненной, – сказал Крутохвостов.