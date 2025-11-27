Гендиректор «Сибири» о Буцаеве: «Внутренний конфликт разгорался. Тянуть с отставкой было нельзя! Коллектив не воспринял его методы работы, к сожалению»
Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался касательно отставки Вячеслава Буцаева.
Буцаев стал главным тренером новосибирской команды по ходу сезона. Он заменил Вадима Епанчинцева, но был уволен после серии из 13 поражений.
– При всем уважении к Вячеславу Геннадьевичу Буцаеву, к сожалению, его методы работы коллектив не воспринял. Внутренний конфликт разгорался. Тянуть с отставкой было нельзя!
– В какой момент вы поняли, что пройдена точка невозврата?
– Одного щелчка, после которого стало все понятно, не было. Наверное, недели через три после его назначения. Поначалу еще были победы, а негатив стал копиться постепенно.
Я ездил в поездку, общался с игроками. Еще до изменений в полномочиях. Я не мешал работать Меркулову, а просто наблюдал со стороны за ситуацией в коллективе. Он занимался полностью формированием состава и тренерского штаба. Зачем лезть к человеку?
– Назначение Вячеслава Буцаева сегодня выглядит роковой ошибкой. Как минимум с точки зрения общественной реакции этот шаг был обречен из-за подозрения в кумовстве. Как в клубе это допустили, если в памяти еще был свеж кейс сыновей и отца Климовичей?
– Я, если честно, предлагал другую кандидатуру. Виктор Андреевич предлагал Буцаева. У нас были долгие обсуждения. В итоге сошлись на том, что кандидатура Буцаева перевесила. Вот кто из свободных тренеров, на ваш взгляд, мог помочь «Сибири» именно в тот момент?
– Ему было сделано предложение, он взял паузу на размышление и через два дня отказался.
– Равиль Якубов.
– Мы обсуждали его кандидатуру каждое межсезонье. Он просто не хочет уезжать из Москвы.
– Юрий Бабенко.
– Согласен, теперь мы наблюдаем за его работой в СКА. Всего мы перебирали кандидатов восемь.
– Мне говорили, что в какой-то момент в клубе возник чуть ли не бунт, и сразу несколько игроков просили обмены. Это соответствует реальному положению дел?
– Наверное, все пошло с обмена Никиты Сошникова. Когда он попросил себя обменять. Никита уже рассказывал в интервью, что они не нашли общий язык с Вячеславом Геннадьевичем. Потом обмен запросил Владимира Ткачев.
Слухи до меня доходили, что и Скотт Уилсон хотел уйти, причем уйти именно от этого тренера. Хотя ко мне лично с такими просьбами они не приходили. Но то, что в коллективе был раздор, – спорить смысла нет.
– Пресс-конференция Буцаева в Минске, где он сказал ту самую фразу про раскольников, стала последней каплей?
– Каждый человек имеет право на свое мнение, но я считаю, что он не должен был себя так вести. Думаю, после этой пресс-конференции чаша оказалась переполненной, – сказал Крутохвостов.