  • Ротенберг поздравил Машкова с днем рождения: «Выдающийся актер, режиссер и одна из ключевых фигур современной российской культуры. Наш совместный проект станет масштабным»
Ротенберг поздравил Машкова с днем рождения: «Выдающийся актер, режиссер и одна из ключевых фигур современной российской культуры. Наш совместный проект станет масштабным»

Роман Ротенберг поздравил Владимира Машкова с днем рождения.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Владимира Машкова с днем рождения.

Сегодня, 27 ноября, актеру и режиссеру исполнился 61 год. Ротенберг выложил фото с Машковым.

«Поздравляю Владимира Львовича Машкова с днем рождения! Владимир Машков – одна из ключевых фигур современной российской культуры: выдающийся актер, режиссер и руководитель сразу двух легендарных театров – Театра Олега Табакова и «Современника».

Его энергия, масштаб мышления и безусловная преданность искусству двигают вперед творческие коллективы и формируют новые стандарты в театре и кино.

Уверен, что наш будущий совместный проект станет по-настоящему масштабным и наполненным той силой и глубиной, которую Владимир Львович приносит в каждое свое дело.

Желаю Владимиру Львовичу крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых больших свершений. С днем рождения!» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
