Ротенберг поздравил Машкова с днем рождения: «Выдающийся актер, режиссер и одна из ключевых фигур современной российской культуры. Наш совместный проект станет масштабным»

Роман Ротенберг поздравил Владимира Машкова с днем рождения.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг поздравил Владимира Машкова с днем рождения.

Сегодня, 27 ноября, актеру и режиссеру исполнился 61 год. Ротенберг выложил фото с Машковым.

«Поздравляю Владимира Львовича Машкова с днем рождения! Владимир Машков – одна из ключевых фигур современной российской культуры: выдающийся актер, режиссер и руководитель сразу двух легендарных театров – Театра Олега Табакова и «Современника».

Его энергия, масштаб мышления и безусловная преданность искусству двигают вперед творческие коллективы и формируют новые стандарты в театре и кино.

Уверен, что наш будущий совместный проект станет по-настоящему масштабным и наполненным той силой и глубиной, которую Владимир Львович приносит в каждое свое дело.

Желаю Владимиру Львовичу крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых больших свершений. С днем рождения!» – написал Ротенберг.

