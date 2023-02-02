Федоров о 7:4 с «Куньлунем»: «ЦСКА играет с прицелом на плей-офф – надежно, просто, эффективно»

оценил победу ЦСКА над « » (7:4).

— Нашу команду с победой. Мы долго к этому шли, надо было выровнять ситуацию в плане наших смен. От большого желания не все удавалось, переигрывали смены. Это накладывало определенную нагрузку, которая не давала нам двигаться вперед.

С «Амуром» получилось, с «Северсталью» – нет, сегодня игровая дисциплина опять была на уровне такой быстрой команды, как «Куньлунь». Рад за ребят, работаем, двигаемся дальше с прицелом на плей-офф.

— Перекроили практически все звенья и до конца игры они остались в таких сочетаниях. Они останутся такими же и в дальнейшем?

— Перекроили — сильное слово. Мы поменяли некоторых ребят, чтобы посмотреть их. Подготовка к плей-офф уже началась. Играем с прицелом на то, что будем делать в плей-офф. Надежно, просто, эффективно, – сказал главный тренер .