Федоров о 7:4 с «Куньлунем»: «ЦСКА играет с прицелом на плей-офф – надежно, просто, эффективно»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Куньлунем» (7:4).

— Нашу команду с победой. Мы долго к этому шли, надо было выровнять ситуацию в плане наших смен. От большого желания не все удавалось, переигрывали смены. Это накладывало определенную нагрузку, которая не давала нам двигаться вперед.

С «Амуром» получилось, с «Северсталью» – нет, сегодня игровая дисциплина опять была на уровне такой быстрой команды, как «Куньлунь». Рад за ребят, работаем, двигаемся дальше с прицелом на плей-офф.

— Перекроили практически все звенья и до конца игры они остались в таких сочетаниях. Они останутся такими же и в дальнейшем?

— Перекроили — сильное слово. Мы поменяли некоторых ребят, чтобы посмотреть их. Подготовка к плей-офф уже началась. Играем с прицелом на то, что будем делать в плей-офф. Надежно, просто, эффективно, – сказал главный тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Кеша
Ну вот и хорошо . На Динамо надежды нет . Вся надежда на ЦСКА . Вынесите СКА надежно , просто и эффективно . Вся страна будет аплодировать стоя . Еще надежда на Торпедо Ларионова , но там шансов меньше .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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