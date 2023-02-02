Плющев о «Локомотиве»: «От их хоккея спать хочется, даже на СКА Ярославль может собрать лишь 6 тысяч зрителей. Но все это «удовольствие» – за максимальные деньги»

Теги Авангард Сибирь Локомотив СКА Торпедо болельщики Владимир Плющев КХЛ Арена-2000-Локомотив деньги потолок зарплат Хоккей

Владимир Плющев заявил, что от хоккея, который показывает «Локомотив», хочется спать. 

– Почему не сработали главные идеи КХЛ – потолок зарплат и сокращение лиги?

– Так это элементарная бухгалтерия, никакого отношения к реформам не имеет.

Возьмите ряд наших клубов, у которых платежки у потолка – под 900 миллионов рублей. От того хоккея, который показывает «Локомотив», спать хочется, но все это «удовольствие» – за максимальные деньги.

И кому нужны эти победы со счетом 1:0 или 2:1, если даже на матче со СКА Ярославль может собрать лишь шесть тысяч зрителей? А на других соперниках девятитысячная «Арена-2000» и вовсе полупустая. Все логично – город хоккея на антихоккей не пойдет.

Еще один пример – «Авангард». С такой атакой шесть матчей подряд Омск не может забить больше двух голов. И такой «банкет» – тоже с максимальным бюджетом.

– Потолок, получается, не работает?

– Конечно. Напомню, что рядом с Ярославлем – Нижний Новгород. То есть в трехстах километрах от убогой игры за 900 миллионов – атакующий, яркий хоккей за 300 миллионов. Так в чем смысл такого потолка?

В принципе та же ситуация с Омском, рядом с которым малобюджетный Новосибирск. Но именно «Сибирь» лидирует на Востоке. Делайте выводы, – сказал заслуженный тренер России.

«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн

11,8 млрд рублей тратят клубы КХЛ на зарплаты хоккеистов

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3 комментария

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soleg76
Раз Локо после побед над СКА всякие Юдины-Плющевы начали поливать грязью с удвоенной силой, значит проводят психологическую обработку. Бояться начинают)
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spetstorg76@mail.ru
В чем то он прав! Но где взять столько Ларионовых! С другой стороны не будет результата и зрителя тем более! Болельщик Локо
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Molot 75
Плей офф, все расставит по местам, над тренерами висит результат, поэтому и такие игры, финалы конференций, особенно на западе можно прогнозировать еще летом (хотелось бы сенсаций!), и от потолка не зависит, у СКА три фарма в КХЛ, посчитайте совокупный бюджет...
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