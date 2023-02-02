Плющев о «Локомотиве»: «От их хоккея спать хочется, даже на СКА Ярославль может собрать лишь 6 тысяч зрителей. Но все это «удовольствие» – за максимальные деньги»

заявил, что от хоккея, который показывает « », хочется спать.

– Почему не сработали главные идеи КХЛ – потолок зарплат и сокращение лиги?

– Так это элементарная бухгалтерия, никакого отношения к реформам не имеет.

Возьмите ряд наших клубов, у которых платежки у потолка – под 900 миллионов рублей. От того хоккея, который показывает «Локомотив», спать хочется, но все это «удовольствие» – за максимальные деньги.

И кому нужны эти победы со счетом 1:0 или 2:1, если даже на матче со СКА Ярославль может собрать лишь шесть тысяч зрителей? А на других соперниках девятитысячная « » и вовсе полупустая. Все логично – город хоккея на антихоккей не пойдет.

Еще один пример – « ». С такой атакой шесть матчей подряд Омск не может забить больше двух голов. И такой «банкет» – тоже с максимальным бюджетом.

– Потолок, получается, не работает?

– Конечно. Напомню, что рядом с Ярославлем – Нижний Новгород. То есть в трехстах километрах от убогой игры за 900 миллионов – атакующий, яркий хоккей за 300 миллионов. Так в чем смысл такого потолка?

В принципе та же ситуация с Омском, рядом с которым малобюджетный Новосибирск. Но именно « » лидирует на Востоке. Делайте выводы, – сказал заслуженный тренер России.

«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн

11,8 млрд рублей тратят клубы КХЛ на зарплаты хоккеистов