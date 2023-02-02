Плющев о «Локомотиве»: «От их хоккея спать хочется, даже на СКА Ярославль может собрать лишь 6 тысяч зрителей. Но все это «удовольствие» – за максимальные деньги»
Владимир Плющев заявил, что от хоккея, который показывает «Локомотив», хочется спать.
– Почему не сработали главные идеи КХЛ – потолок зарплат и сокращение лиги?
– Так это элементарная бухгалтерия, никакого отношения к реформам не имеет.
Возьмите ряд наших клубов, у которых платежки у потолка – под 900 миллионов рублей. От того хоккея, который показывает «Локомотив», спать хочется, но все это «удовольствие» – за максимальные деньги.
И кому нужны эти победы со счетом 1:0 или 2:1, если даже на матче со СКА Ярославль может собрать лишь шесть тысяч зрителей? А на других соперниках девятитысячная «Арена-2000» и вовсе полупустая. Все логично – город хоккея на антихоккей не пойдет.
Еще один пример – «Авангард». С такой атакой шесть матчей подряд Омск не может забить больше двух голов. И такой «банкет» – тоже с максимальным бюджетом.
– Потолок, получается, не работает?
– Конечно. Напомню, что рядом с Ярославлем – Нижний Новгород. То есть в трехстах километрах от убогой игры за 900 миллионов – атакующий, яркий хоккей за 300 миллионов. Так в чем смысл такого потолка?
В принципе та же ситуация с Омском, рядом с которым малобюджетный Новосибирск. Но именно «Сибирь» лидирует на Востоке. Делайте выводы, – сказал заслуженный тренер России.
«Торпедо» тратит минимальные 315 млн рублей на зарплаты игроков и идет на 2-м месте на Западе. У ЦСКА – 895 млн
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