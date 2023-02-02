Никита Лямкин: «У «Ак Барса» сильнейшая бригада вратарей. Любая команда может позавидовать»

подвел итоги матча с « » (2:1).

– Тяжелый матч получился. «Барыс» вышел сосредоточенный, готовый. Хорошо бежали ребята. Мы ждали такой хоккей. Им нужны очки, нам нужны очки. Ожидаемо, что матч получился именно таким. Рады, что одержали победу.

– Не выплеснули ли все эмоции в матче с «Трактором»? Показалось, что где-то нерв матча был высок.

– Раз игра такой нервной получилась, то эмоции были. Тем более была пауза в два дня после прошлой игры, нам дали выходной. Отдохнули, потренировались и вышли готовыми.

– Какие ключевые моменты выделите?

– Хорошо, что удалось забить в меньшинстве. В концовке тоже не дали шанса сравнять. Мне кажется, у них и моментов особо не было.

– Как вам игра четвертого звена? Глухов забросил победную в «4 на 5» и в концовке бросок лежа заблокировал, Лукоянов вывел шайбу из зоны, махнув правой ногой.

– Не только в концовке. Мишаня молодец, тюбетейку ему вручили – он заслужил. здорово вынес ее в конце, есть футбольные навыки.

– Что поменялось с приходом ? Наверное, больше касается психологии?

– Я думаю, что вам с трибуны виднее, есть ли какие-то изменения.

– провел вторую игру подряд. Что можете сказать тем, кто критикует вратарскую бригаду, Амира в частности?

– Я думаю, что у нас сильнейшая бригада вратарей. Любая команда может позавидовать, – сказал защитник «Ак Барса».