Морозов о турнирах без России: «Наша сборная – одна из сильнейших, без нее это не чемпионаты мира. Неслучайно, что НХЛ не стала проводить Кубок мира»

поделился мнением о турнирах без сборной России.

– Смотрите ли вы международные хоккейные турниры сейчас? Считается, что без участия нашей сборной интереса к ним нет.

– Не сказать, что я смотрел матчи, но следил за молодежным чемпионатом мира. Знаю, что появилась новая звезда – .

Следим за новыми тенденциями, но, конечно, скучаем по сборной России на международных турнирах. Жалко наших молодых ребят, ведь по себе знаю, что молодежный чемпионат мира – это огромный опыт для спортсменов.

Надеюсь, что все наши хоккеисты и хоккеистки смогут снова скоро радовать болельщиков на международной арене. И это позволит российским спортсменам расти. Еще один аргумент, почему мы были против уменьшения лимита на легионеров – приезд мастеровитых иностранных игроков. Благодаря этому наши ребята могут быть конкурентоспособными.

– Можно ли считать международные турниры неполноценными без сборной России?

– Неслучайно, что в этой ситуации не стала проводить Кубок мира. Наша сборная – одна из сильнейших, и без нее это не хоккейные чемпионаты мира. Уверен, что на молодежном чемпионате наши ребята достойно поборолись бы, – сказал президент .