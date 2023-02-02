Помощник секретаря Совбеза РФ о США: «Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом. Отказ Проворова поддержать ЛГБТ тому подтверждение»
Помощник секретаря Совбеза высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Бороться с нашей страной Вашингтон стал незамедлительно – сразу после развала Союза. Начал сталкивать между собой национальности и конфессии, расшатывать некогда сильнейшую в мире систему образования.
Многим американская пропаганда успела затмить разум настолько, что они страдают по исчезнувшим с прилавков заграничным брендам, отказываются заменить в своем рационе «Кока-Колу», по-прежнему мечтают получить образование и работу за рубежом.
Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование.
Западные университеты давно превратились в кузницу переформатирования мировоззрения молодежи, которая, возвращаясь, начинает сомневаться в российских духовно-нравственных ценностях и величии нашего государства.
Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди. Подтверждение тому – поступок российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», который отказался поддержать ЛГБТ-акцию. И примечательно, что многие американцы назвали его героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы», – заявил генерал-майор, помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
и никто не говорит что это за ценности, в чем величие…
НХЛ боссы сделали 1-2 заявления и все, проехали, идем дальше.
Проворов никаких комментариев больше не давал.
Хоккеисты другие уже забыли про него.
А эти педалируют(((
Это какие-такие "ценности"? Ценности начальства бедолаги Наиля, полагаю. Типа воровать, лгать, иметь двойные и тройные семьи, а с недавних пор душегубить в массовых масштабах?
Наиль, объяснитесь!
Видимо поэтому детишки путинской "элиты" все как один учатся, тусуются, а то и живут в странах Запада. Начиная от дочки Димы Пескова, транзитом через дочку главы СВР Сережи Нарышкина, дочки маршала Шойги и детей его замов Тимура Иванова и Криворучко. У последнего дети так вообще родились в США, граждане страны-вероятного противкника, ага.