Помощник секретаря Совбеза высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Бороться с нашей страной Вашингтон стал незамедлительно – сразу после развала Союза. Начал сталкивать между собой национальности и конфессии, расшатывать некогда сильнейшую в мире систему образования.

Многим американская пропаганда успела затмить разум настолько, что они страдают по исчезнувшим с прилавков заграничным брендам, отказываются заменить в своем рационе «Кока-Колу», по-прежнему мечтают получить образование и работу за рубежом.

Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование.

Западные университеты давно превратились в кузницу переформатирования мировоззрения молодежи, которая, возвращаясь, начинает сомневаться в российских духовно-нравственных ценностях и величии нашего государства.

Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди. Подтверждение тому – поступок российского хоккеиста , выступающего за клуб «Филадельфия Флайерс», который отказался поддержать ЛГБТ-акцию. И примечательно, что многие американцы назвали его героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы», – заявил генерал-майор, помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.