Помощник секретаря Совбеза РФ о США: «Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом. Отказ Проворова поддержать ЛГБТ тому подтверждение»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика религия Хоккей

Помощник секретаря Совбеза высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Бороться с нашей страной Вашингтон стал незамедлительно – сразу после развала Союза. Начал сталкивать между собой национальности и конфессии, расшатывать некогда сильнейшую в мире систему образования.

Многим американская пропаганда успела затмить разум настолько, что они страдают по исчезнувшим с прилавков заграничным брендам, отказываются заменить в своем рационе «Кока-Колу», по-прежнему мечтают получить образование и работу за рубежом.

Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование.

Западные университеты давно превратились в кузницу переформатирования мировоззрения молодежи, которая, возвращаясь, начинает сомневаться в российских духовно-нравственных ценностях и величии нашего государства.

Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди. Подтверждение тому – поступок российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», который отказался поддержать ЛГБТ-акцию. И примечательно, что многие американцы назвали его героем, не побоявшимся защитить свои моральные принципы», – заявил генерал-майор, помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

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10 комментариев

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Ответ Al561
Бл, вот по частному случаю в НХЛ высказалось уже столько наших чиновников и политиков, что все разговоры этих же российских политиков, и прикормленных ими МОКовских чиновников, о разделении спорта и политики можно спустить в унитаз. НХЛ боссы сделали 1-2 заявления и все, проехали, идем дальше. Проворов никаких комментариев больше не давал. Хоккеисты другие уже забыли про него. А эти педалируют(((
а больше нечего. из частного сделали общее и пытаются подбить условия задачи под заранее загаданный ответ
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разноцветный логотип
“Западные университеты давно превратились в кузницу переформатирования мировоззрения молодежи, которая, возвращаясь, начинает сомневаться в российских духовно-нравственных ценностях и величии нашего государства.”

и никто не говорит что это за ценности, в чем величие…
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Теперь вы понимаете, кто у вас у власти? В частночти в спорте! На них нужно обрушить свой гнев, на не на "укронацстов", анго-саксов, прибалтов или лгбт-сообщество, прости Господи! Вы вообще послелних много где видели...ну кроме думы?
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Al561
Бл, вот по частному случаю в НХЛ высказалось уже столько наших чиновников и политиков, что все разговоры этих же российских политиков, и прикормленных ими МОКовских чиновников, о разделении спорта и политики можно спустить в унитаз.
НХЛ боссы сделали 1-2 заявления и все, проехали, идем дальше.
Проворов никаких комментариев больше не давал.
Хоккеисты другие уже забыли про него.
А эти педалируют(((
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yalyon
Совбезу совсем заняться нечем?
+2
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+2
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Амфитрион
Ответ Maxim Vasnechov
Что делает новость из комсомольской правды 60х годов в 2023?
В правде писали бы о порядочности и моральном облике, а "шабаш порочности", "духовность" это уже что-то из позапрошлого века, деградируем дальше.
+6
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fall_of_troy
"Западные университеты давно превратились в кузницу переформатирования мировоззрения молодежи, которая, возвращаясь, начинает сомневаться в российских духовно-нравственных ценностях и величии нашего государства."

Это какие-такие "ценности"? Ценности начальства бедолаги Наиля, полагаю. Типа воровать, лгать, иметь двойные и тройные семьи, а с недавних пор душегубить в массовых масштабах?

Наиль, объяснитесь!
+3
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+3
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fall_of_troy
Рекомендую просто посмотреть в интернете изображения по запросу "Наиль Мухитов". Все сразу станет ясно.
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fall_of_troy
"Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование."

Видимо поэтому детишки путинской "элиты" все как один учатся, тусуются, а то и живут в странах Запада. Начиная от дочки Димы Пескова, транзитом через дочку главы СВР Сережи Нарышкина, дочки маршала Шойги и детей его замов Тимура Иванова и Криворучко. У последнего дети так вообще родились в США, граждане страны-вероятного противкника, ага.
+8
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+7
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Maxim Vasnechov
Что делает новость из комсомольской правды 60х годов в 2023?
+10
-4
+6
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