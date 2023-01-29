Роман Ротенберг: «Русские тащат весь хоккей. Предположим, НХЛ вдруг решила убрать наших ребят из лиги. Что будет? Все рухнет»

Теги СКА ФХР болельщики Матч звезд НХЛ НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Иван Проворов Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг считает, что сейчас русские игроки тащат весь хоккей.

– Национальная хоккейная лига установила рекорд, позвав сразу девять российских хоккеистов на Матч всех звезд. А когда возник скандал вокруг защитника «Филадельфии» Ивана Проворова, то НХЛ фактически встала на его сторону. Это о чем говорит?

– О том, что в НХЛ работают очень умные люди – и они как раз думают об общих интересах. Вот предположим ситуацию, что НХЛ вдруг решила убрать русских из лиги. Что будет? Все рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадет интерес, спортивный уровень упадет.

Русские тащат весь хоккей на сегодняшний день. Это факт. И ведь на Матч звезд НХЛ выбирали не по паспорту. Наших ребят пригласили, потому что они лучше, чем остальные. Причем это признала не только сама лига, но и проголосовавшие болельщики, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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64 комментария

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Manowar66
будет как раньше, да и все
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Карпесов
Ответ Oleg
Это тот Ротенберг которого царь сделал миллиардером по одной простой причине - вместе ходили на дзюдо?) Тоесть дружишь с царем и тебе дают миллиарды долларов на жизнь? Интересно, а скрепные это внесли в своей перечень главных скреп? Ну как нац. гордость?)
нет, это не он. когда Вовопутен занимался дзюдо, РР еще не родился.
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Сергей Вольфрам
рукалицо просто.... ...сказочный йозе!
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Виталий Желтоусов
Ничего там не рухнет в НХЛ! И у нас ничего не рухнет от отстранения России.
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Михаил Блинов
Ответ Melnikov1968
КХЛ с лимитом на иностранцев не загибается, а НХЛ без лимита должна загнуться? Рома не тупи.
В НХЛ нет лимита в принципе
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Bosniec
Долбалоб
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dnssda
Ответ Тёма Тёма
Господи, он реально верит в то, что говорит??? 🤣🤣🤣
Я реально верю и понимаю что это так!
А ты кого поддерживаешь?
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Melnikov1968
КХЛ с лимитом на иностранцев не загибается, а НХЛ без лимита должна загнуться? Рома не тупи.
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R Kukhov
Хоккей вообще в России придумали, чего уж там скрывать ротенбергскую Правду
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igolp igolp
На каркать может..
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old folk
Ну да, все же в курсе, что без россиян и других европейцев НХЛ еле сводила концы с концами
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heivani
Какой умный человек,этот Ротенберг.Когда одни в детстве Вальтером Скоттом зачитывались,а другие - учением Томаса Мора.
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Melnikov1968
Всегда удобно рассуждать в сослагательном наклонении, так как проверить это на практике невозможно. Остаются только фантазии. Глупейшие рассуждения от Ротенберга.
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Sanan1908
Ахах смешной такой )))
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну да, НХЛ же русские создавали и без них лига умрет. Как она жила в эпоху Гретцки и прочих? Как они выживали, когда играли Орр, Эспозито, Кларк, Маховлич и прочие? По всему миру по сусекам наскребали, наверное.
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dimitrii36
тяжела же ноша, русским евреев тащить
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Заборостроитель
Коктейль Finlandia plus Argentina
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Vadyan_chel1994
Очень жаль что такие люди как Роман и Третьяк рулят нашим хоккеем. Все заваливают в руины
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D-eisler@yandex.ru
блин чел! Русские хоккеисты одни из лучших в мире! Но помимо наших мастерюг есть Канадцы, Фины, Шведы, Американцы которые также украшают игру.
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Ярослав Веровский
Ответ Vitali Freeman
Ну уж конец зимы скоро, вся Европа уже вымерла и замерзла без нас, сейчас и по Амэрыки вдарим, хоккей им обрушим. Они реально верят в то что несут?
Генерал Мороз должен был бахнуть по Европе (в т.ч. и Украине), а в итоге ударил по Приморью, Якутии, Красноярскому краю и всему Уралу. Зима, как и предрекал газпромовский ролик с песенкой, оказалась длинной (и очень суровой).
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Лигр
И все остальные страны нам завидуют. И все-таки она наша(почти).
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elena
Роме бы лучше молчать, чтоб выглядеть умнее
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Павел Светлов
Ответ Черчесыч
Рухнуть то не рухнет! Это точно, но интерес поубавится и сила команд по другому распределится.
интерес поубавится только в России
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Марс Досоев
Типун тебе ... Ещё и накаркает
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Oleg
Ответ DHermes
Не совсем тот
Ну по смыслу же близко?)
Дружи с царем и тебе будут открыты возможности воровства в невероятных масштабах)
Скрепно же.
+4
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