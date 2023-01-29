Роман Ротенберг: «Русские тащат весь хоккей. Предположим, НХЛ вдруг решила убрать наших ребят из лиги. Что будет? Все рухнет»

считает, что сейчас русские игроки тащат весь хоккей.

– Национальная хоккейная лига установила рекорд, позвав сразу девять российских хоккеистов на Матч всех звезд. А когда возник скандал вокруг защитника «Филадельфии» , то фактически встала на его сторону. Это о чем говорит?

– О том, что в НХЛ работают очень умные люди – и они как раз думают об общих интересах. Вот предположим ситуацию, что НХЛ вдруг решила убрать русских из лиги. Что будет? Все рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадет интерес, спортивный уровень упадет.

Русские тащат весь хоккей на сегодняшний день. Это факт. И ведь на Матч звезд НХЛ выбирали не по паспорту. Наших ребят пригласили, потому что они лучше, чем остальные. Причем это признала не только сама лига, но и проголосовавшие болельщики, – заявил главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.