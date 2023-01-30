Владимир Крикунов: «Без россиян НХЛ не рухнет, но многое потеряет. Овечкин – лицо лиги, наши вратари бьют рекорды, Проворов поставил на уши весь хоккейный мир»

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Владимир Крикунов отреагировал на слова Романа Ротенберга о том, что без россиян в НХЛ все рухнет.

«Сейчас наши игроки на лидирующих позициях во многих командах НХЛ, причем как опытные ребята, так и молодые. Овечкин – главное лицо лиги, наши вратари поочередно бьют рекорд за рекордом, Проворов вообще поставил на уши весь хоккейный мир.

Понятно, что без россиян НХЛ не рухнет, но абсолютно точно многое потеряет. За океаном люди прекрасно умеют считать деньги, а на кого сейчас ходят люди в Тампе, Вашингтоне, Нью-Йорке? На Кучерова, Василевского, Овечкина, Панарина. Наших там предостаточно.

Да и вообще нет ничего интереснее противостояния Россия – Канада. Посмотрите на лыжные гонки: наших убрали, и целый вид спорта никому не интересен. Хорошо, что в НХЛ, в отличие от вредителей из ИИХФ, на это не пошли», – сказал заслуженный тренер России.

Ротенберг об ИИХФ: «Без России все рухнуло, они скоро будут банкротами. Там есть мафия, образно говоря, – страны, которые нас не поддерживают»

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3 комментария

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Arsen_Kop
Ответ Геннадий Тимченко
А чего много россиян, играющих в НХЛ, публично поддержало СВО и заявило о желании уехать играть в хоккей с Роттенбергом❓🤔
С какой стати они должны это делать. Они занимаются своей работой. Откуда ты знаешь, может они помогают деньгами, которые там платят?)
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Ярик01
"и целый вид спорта никому не интересен" - это Вяльбе сказала? ))
Сравни число зрителей и шум на этапе в Ле Рус и этапов Кубка России в Хакасии.
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Геннадий Тимченко
А чего много россиян, играющих в НХЛ, публично поддержало СВО и заявило о желании уехать играть в хоккей с Роттенбергом❓🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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