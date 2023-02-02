Окулов о сборной без флага и гимна: «Главное, чтобы позволили вернуться. Все понимают, что мы играем за Россию»
Константин Окулов прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на турниры.
Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Важно ли, что нас могут допустить до соревнований без флага и гимна? Для начала хорошо, что нам могут дать играть. Надо начать с этого.
Все понимают – есть флаг или нет его, – что мы играем за свою страну, за Россию. Самое главное, чтобы уже позволили вернуться, потому что все хотят играть за сборную.
Думаю, что это самое важное для любого спортсмена – выступать за национальную команду, защищать честь своей страны и показывать самые лучшие результаты», – заявил нападающий ЦСКА и сборной России.
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