Окулов о сборной без флага и гимна: «Главное, чтобы позволили вернуться. Все понимают, что мы играем за Россию»

прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на турниры.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Важно ли, что нас могут допустить до соревнований без флага и гимна? Для начала хорошо, что нам могут дать играть. Надо начать с этого.

Все понимают – есть флаг или нет его, – что мы играем за свою страну, за Россию. Самое главное, чтобы уже позволили вернуться, потому что все хотят играть за сборную.

Думаю, что это самое важное для любого спортсмена – выступать за национальную команду, защищать честь своей страны и показывать самые лучшие результаты», – заявил нападающий и сборной России.