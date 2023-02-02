Окулов о сборной без флага и гимна: «Главное, чтобы позволили вернуться. Все понимают, что мы играем за Россию»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею МОК КХЛ Константин Окулов Р-Спорт Хоккей

Константин Окулов прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на турниры.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Важно ли, что нас могут допустить до соревнований без флага и гимна? Для начала хорошо, что нам могут дать играть. Надо начать с этого.

Все понимают – есть флаг или нет его, – что мы играем за свою страну, за Россию. Самое главное, чтобы уже позволили вернуться, потому что все хотят играть за сборную.

Думаю, что это самое важное для любого спортсмена – выступать за национальную команду, защищать честь своей страны и показывать самые лучшие результаты», – заявил нападающий ЦСКА и сборной России.

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8 комментариев

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antistar-Z
Но тогда, в случае побед - никаких бонусов от России. Идёт? Ну и поездки за свой счёт.
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Konstantin Zagainov
Можно выигрывать и выносить всех и под олимпийским флагом, но главный вопрос - будут ли приемлемые условия допуска даже для такого статуса? Что-то я сомневаюсь.
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chubrja
Не надо ни куда ехать без флага, хватит себя унижать.
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artem klishin
для профессионального спортсмена самое главное – получать деньги и беречь здоровье. о чем он вообще говорит?
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Кеша
Все верно . Пусть с олимпийским флагом ! Приехать и всех вынести к чертям собачьим !
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ТимТалер
В 1984 году наши спортсмены не поехали в Лос-Анджелес. Причем, всем составом. Никаких вариантов с нейтральным флагом даже не возникало.
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Unnamed80
тирюшков под расстрел отдаст за такие мысли
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Iuasamotu
Представителей ЦСКА и СКА никто, никуда не допустит, Костя может расслабиться
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