Дриджер остался в запасе «Трактора» во 2-м матче подряд – он пропускает 3,14 шайбы в сезоне. Мыльников сыграет против «Локомотива»

Крис Дриджер остался запасным вратарем «Трактора» во втором матче подряд.

Сергей Мыльников сыграет в качестве стартового вратаря уральцев в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива ».

Мыльников также играл в прошлом матче, отразив 29 из 31 броска против «Барыса» (3:2 ОТ).

Таким образом, Крис Дриджер остался на скамейке запасных во втором матче подряд.

В этом сезоне канадский голкипер провел 9 матчей в чемпионате, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 89,8% бросков.