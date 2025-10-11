Дриджер остался в запасе «Трактора» во 2-м матче подряд – он пропускает 3,14 шайбы в сезоне. Мыльников сыграет против «Локомотива»
Крис Дриджер остался запасным вратарем «Трактора» во втором матче подряд.
Сергей Мыльников сыграет в качестве стартового вратаря уральцев в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Мыльников также играл в прошлом матче, отразив 29 из 31 броска против «Барыса» (3:2 ОТ).
Таким образом, Крис Дриджер остался на скамейке запасных во втором матче подряд.
В этом сезоне канадский голкипер провел 9 матчей в чемпионате, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 89,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости