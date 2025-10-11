Сергей Черкас: «Пустые места уже появляются на трибунах в матчах СКА. «Шанхай» еще выиграет пару игр – и все будут там. Люди хотят хоккея, праздника»

Сергей Черкас считает, что матчи «Шанхая» станут популярнее игр СКА.

– Другие клубы предпочитают не увольнять главных тренеров, а искать им усиление в штаб. «Ак Барс» назначил Константина Шафранова, бывшего тренера СКА.

– Я про это и говорю. Разогнать, сломать то, что сделано, легко. Только выстроить что-то новое не так просто.

Смотрите, в СКА поменяли логотип, поменяли название (вероятно, речь о «СКА-ВМФ» – Спортс’‘). Но только игру не поменяли, ее не сделали новой.

Самое главное не то что вместо логотипа, которому 50 лет, поставили какую-то звезду непонятную. Самое главное – это игра. Самое главное – это зритель. А уже пустые места появляются на трибунах.

– Скоро будут больше ходить на «Шанхай», у которого результаты лучше?

– Конечно. 100% будут больше ходить.

Сейчас «Шанхай » еще выиграет пару игр, и все там будут. Люди хотят хоккея, праздника. Сейчас нет праздника, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.