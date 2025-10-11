Сергеев предложил начинать сезон КХЛ в октябре: «Непонятно, зачем начинаем играть в начале сентября. Два матча сыграл, потом пять дней нет игр»

Артем Сергеев предложил начинать сезон КХЛ в октябре.

– У «Динамо» необычный календарь, сложно понять, как он устроен. Два матча играете, потом пауза, снова два матча и пауза, так почти до конца октября. Насколько сложно для профессионального хоккеиста так играть неритмично?

– Думаю, для всех сложно.

На самом деле непонятно, зачем начинаем играть в начале сентября. Давайте на две-три недели сдвинем, начнем с октября.

Тех пауз, которые будут на Кубок Первого канала, Матч звезд, Новый год, вполне достаточно, чтобы провести время дома с семьей, кому-то куда-то съездить, да и выходные будут появляться в обычном режиме.

А тут непонятно: две сыграл, потом пять дней нет игр, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев .