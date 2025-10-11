  • Спортс
  • Бабаев про 1+1 Толчинского в «Металлурге»: «Спрашивал, стоит ли заводить разговор об обмене. Он отвечал: «Нет, мы в контакте с тренером»
2

Шуми Бабаев рассказал, что Сергей Толчинский не просил обмен из «Металлурга».

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– Что пока не получается у Сергея Толчинского в «Металлурге»?

– Большую роль сыграло, что он в прошлом сезоне проводил не так много времени на льду. Сейчас ему нужно набрать игровые кондиции.

По его словам, Андрей Разин делает все для этого и всегда говорит, что рассчитывает на него, что он будет играть. Ждем, когда Сергей будет стабильно в составе.

– Разговоров об обмене или расторжении контракта сейчас нет?

– Я этого вообще не слышал. Таких разговоров и близко не было. И Сергей сам не говорил об этом.

Я его специально спрашивал, стоит ли заводить разговор об обмене.

Он отвечал: «Нет, мы в полном контакте с тренером, я выполняю все то, что мне говорят – все нормально», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
