Валерий Каменский: «Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов. Соревнования без наших игроков считаются неполноценными»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Валерий Каменский КХЛ Политика Люк Тардиф Хоккей

Валерий Каменский заявил, что соревнования без россиян считаются неполноценными.

Вице-президент КХЛ прокомментировал заявление главы ИИХФ Люка Тардифа, который отметил, что организация не приемлет политического давления.

«Естественно, спорт всегда был вне политики, и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными.

На нас ходят болельщики, Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», – сказал олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Григ77
а что мешает сборной играть в НХЛ(ночной хоккейной лига)?
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Кавабунга Шреддоголовый
Каких успехов добилась сборная России за последние 9 лет? Сборные ОАР и ОКР не в счет. Сборную России тут на бесполезном КПК белорусы отодрали))) кроме понтов ничего не вижу. Финалы там-сям, но где 1:6, где еще что-то, полуфиналы, но где победы?
Шведы за это время: пара ЧМ
Канада: 3 ЧМ и одно олимпийское золото, кубок мира, несколько МЧМ
Финляндия: 2 ЧМ, олимпийское золото, несколько МЧМ
Чехия: ничего
США: несколько МЧМ
Швейцария и прочие: несколько финалов, медальки олимпиады, ну по мелочи.
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Bartez1986
Ответ Нариман Шекербеков
Которая добивается больших успехов в хоккее.Ну и Петросян.Даже на ум не приходит когда это было.Белорусы их даже в шатале.
В каком шатале?
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какая интересная точка зрения!)
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IrbIS
Росея - в хоккее страна 2 эшелона, плотно сидящая на поводке финнов и канадцев
+4
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Нариман Шекербеков
Которая добивается больших успехов в хоккее.Ну и Петросян.Даже на ум не приходит когда это было.Белорусы их даже в шатале.
+3
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+3
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