Валерий Каменский: «Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов. Соревнования без наших игроков считаются неполноценными»

Валерий Каменский заявил, что соревнования без россиян считаются неполноценными.

Вице-президент КХЛ прокомментировал заявление главы ИИХФ Люка Тардифа, который отметил, что организация не приемлет политического давления.

«Естественно, спорт всегда был вне политики, и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными.

На нас ходят болельщики, Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», – сказал олимпийский чемпион.