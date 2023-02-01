Валерий Каменский: «Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов. Соревнования без наших игроков считаются неполноценными»
Валерий Каменский заявил, что соревнования без россиян считаются неполноценными.
Вице-президент КХЛ прокомментировал заявление главы ИИХФ Люка Тардифа, который отметил, что организация не приемлет политического давления.
«Естественно, спорт всегда был вне политики, и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными.
На нас ходят болельщики, Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», – сказал олимпийский чемпион.
Шведы за это время: пара ЧМ
Канада: 3 ЧМ и одно олимпийское золото, кубок мира, несколько МЧМ
Финляндия: 2 ЧМ, олимпийское золото, несколько МЧМ
Чехия: ничего
США: несколько МЧМ
Швейцария и прочие: несколько финалов, медальки олимпиады, ну по мелочи.