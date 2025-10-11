Владелец «Сан-Хосе» о перестройке: «Карлссон не самый командный игрок, на Майере команду не построишь. Гертл сказал: «Хассо, отпусти меня. У меня три травмы колена, еще одна – и я закончу»

Владелец «Сан-Хосе» высказался по поводу перестройки команды.

Калифорнийский клуб не выходит в плей-офф с сезона-2018/19.

– Пойти в перестройку в 2022 году – это ваше решение?

– Я хотел сделать это еще пять лет назад. Но прошлое [спортивное] руководство, цитирую, сказало, что это не их видение.

Переход Эрика Карлссона, пожалуй, был заключительной попыткой удержать уровень эпохи Джо Торнтона и Джо Павелски . Но, во-первых, только одного игрока недостаточно.

Во-вторых, вы знаете достоинства Эрика Карлссона и его недостатки. Он был не самым, как бы это сказать, командным игроком. Он был хорош, но, вероятно, очень хорош в очень сильной команде.

Наши хорошие хоккеисты стали чаще уходить из команды. Мы их отпускали. Обстановка была неподходящей. Думаю, что Бренту Бернсу не нравилось, что команда пошла на спад, и один звездный хоккеист не поможет. Нам нужно было больше игроков. Нужен был тот, кто умеет забивать, нужны были защитники.

Поэтому было правильно отпустить даже относительно хороших игроков – например, таких, как Тимо Майер . Но он не тот игрок, на котором можно построить команду.

Потом Томаш Гертл пришел и сказал: «Хассо, пожалуйста, отпусти меня. Я 10 лет играл за «Сан-Хосе». Я сделал все возможное. У меня три травмы колена. Если получу еще одну, я закончу. Мне осталось играть не так много. Позволь мне перейти в команду, где у меня есть шанс выиграть этот чертов Кубок Стэнли».

Я ответил: «Томаш, мы тебя отпускаем». О чем я жалею, потому что мне он нравился. Мы всегда веселились вместе и шутили. Он всегда улыбался. Хороший парень, – сказал владелец «Сан-Хосе» Хассо Платтнер.