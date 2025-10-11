Шафранов о большинстве «Ак Барса»: «Маленько передерживали шайбу, затягивали с комбинациями. Шайба придет в ворота через работу, одного мастерства не хватит»

Константин Шафранов поделился мыслями о начале работы в «Ак Барсе».

Специалист будет отвечать за игру в большинстве казанской команды.

– Вы смотрели матчи «Ак Барса» в этом сезоне или сейчас пересматриваете?

– Я смотрю почти все матчи в меру возможностей.

Будучи в других командах, мы с Анвар Рафаиловичем (Гатиятулиным – Спортс’‘) всегда созванивались, общались и обсуждали какие-то моменты. По хоккеистам разговаривали, иногда он у меня просил советы, то, что я видел со стороны.

– Как исправлять ситуацию в «Ак Барсе»?

– Работать. Шайба придет в ворота только через работу, одного мастерства не хватит.

Большинство – это такое дело... Где-то шайба может не пойти в ворота, тут очень много факторов. Будем исправлять ситуацию.

– Когда смотрели матчи «Ак Барса», что подмечали для себя?

– Маленько передерживали шайбу, затягивали с комбинациями. Немного не хватало.

То отскок не тот был, то шайба не туда отлетала, – сказал Константин Шафранов .

