Сергей Федотов считает Магранова лучшим хоккейным комментатором: «Близко к идеальному. Гучека слушаю с удовольствием, Скворцова. Если говорить про НХЛ – Менг»

Сергей Федотов ответил на вопрос о лучшем хоккейном комментаторе.

– Кто сейчас самый интересный комментатор хоккея в России?

– Мой фаворит – Виталий Магранов. Я считаю его сейчас лучшим хоккейным комментатором, кто работает именно на КХЛ.

Если говорить про НХЛ, я с огромным удовольствием слушаю Андрея Менга. У него глубокое понимание. Он узнаваем.

Комментатор должен быть узнаваем. Есть ребята, которые хорошо комментируют – базисно, правильно, с хорошим русским языком, но нет изюминки.

Юрий Розанов почему запал – он узнаваем. Саша Ткачев (Александр Ткачев – Спортс’‘) узнаваем. У меня был свой стиль. У Олега Мосалева свой стиль – он узнаваем, многим нравится, но это не мой стиль. Я Олега по-человечески люблю и обожаю.

Магранов сейчас близко к идеальному комментирует.

Я Вову Гучека (Владимир Гучек – Спортс’‘) с удовольствием слушаю, и Рому Скворцова (Роман Скворцов – Спортс’‘), – сказал бывший скаут сборной России, комментатор Сергей Федотов.