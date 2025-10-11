Ян про 11-е место «Салавата»: «Спокойно оцениваем то, где находимся. Наша цель – попадать в плей‑офф. Ребята только об этом думают»

Денис Ян высказался о борьбе «Салавата Юлаева» за выход в Кубок Гагарина.

На данный момент уфимский клуб занимает 11-ю позицию в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 12 матчах.

– Насколько результаты давят на хоккеистов?

– Спокойно оцениваем то, где мы находимся, сезон длинный, впереди много игр, наша цель все равно – попадать в плей‑офф. Ребята только об этом думают.

– Главный тренер Виктор Козлов часто говорит, что команде необходимо «набить шишки». Как считаете, сколько еще будет длиться этот процесс?

– Сезон долгий, мы не знаем, как у нас все будет складываться, дорога не может быть ровной.

Где‑то будем проигрывать, где‑то будут победные серии, но будем стараться идти ровно, чтобы не было много поражений, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Денис Ян.