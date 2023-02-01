Тардиф об условиях МОК для допуска России: «Момент с запретом пропаганды СВО пока не совсем ясен. Проведем встречу в феврале»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею допинг Сборная Беларуси по хоккею МОК Политика Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на соревнования.

МОК сообщил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил.

«МОК поставил два условия. Одно из них связано с тем, что спортсмены из этих стран должны пройти антидопинговую линию, чтобы участвовать в соревнованиях. На данный момент мы не знаем, что из себя представляет российский процесс допинг-контроля. Только по этой теме много вопросов.

Второе условие связано с тем, что спортсменам запрещено пропагандировать СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), но этот момент нам пока не совсем ясен. 

Именно поэтому в середине февраля мы проведем встречу с МОК, чтобы полностью понять, что означает на практике вышеупомянутое условие. Вот почему мы продолжаем переговоры с МОК», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф в интервью финскому изданию Ilta Sanomat. 

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5 комментариев

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sdzrghx
никаких бумаг, никаких подписей! и вернёмся только со своими флагом и гимном! точка!... мировому спорту кранты без России, без российских спортсменов, без российских команд (и без российских денюжков!)... сами приползут с мольбами, чтобы Россия вернулась... ну а не приползут, значит пусть деградируют дальше...
+3
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Alex1104
По поводу "СВО". А что не так? Кто-то объявил войну? Нет. Никто. Ни одна сторона, ни другая.
+3
0
+3
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Bashibuzuck
Ответ Ми Ша
Что такое СВО ?
Слава Великой Олимпии😁
+1
0
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Den_94
А всем спортсменам запрещено пропагандировать (формулировка изменена в соответствии с законами РФ)? И только ту единственную, которая Бобра с Ослом?
А условный израильтянин может пропагандировать обстрелы Ирана и Палестины?
+3
0
+3
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Ми Ша
Что такое СВО ?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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