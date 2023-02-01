Тардиф об условиях МОК для допуска России: «Момент с запретом пропаганды СВО пока не совсем ясен. Проведем встречу в феврале»

Глава ИИХФ прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении россиян на соревнования.

МОК сообщил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил.

«МОК поставил два условия. Одно из них связано с тем, что спортсмены из этих стран должны пройти антидопинговую линию, чтобы участвовать в соревнованиях. На данный момент мы не знаем, что из себя представляет российский процесс допинг-контроля. Только по этой теме много вопросов.

Второе условие связано с тем, что спортсменам запрещено пропагандировать СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru), но этот момент нам пока не совсем ясен.

Именно поэтому в середине февраля мы проведем встречу с МОК, чтобы полностью понять, что означает на практике вышеупомянутое условие. Вот почему мы продолжаем переговоры с », – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф в интервью финскому изданию Ilta Sanomat.