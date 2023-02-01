«Торпедо» забило 5 голов «Салавату» к 22-й минуте матча. Четыре из них – в большинстве

« » пропустил пять шайб от «Торпедо» за 22 минуты матча.

Команды проводят в Нижнем Новгороде игру Фонбет чемпионата .

Нижегородцы под руководством тренера забросили три шайбы в первом периоде. Отличились , и Кирилл Воронин.

Со старта второго периода Андрей Кареев заменил Илью Ежова в воротах уфимского клуба.

Кареев пропустил первой гол спустя 33 секунды после появления на льду – шайбу забросил Богдан Конюшков. Через минуту и одну секунду пятую шайбу в ворота «Салавата» забил Сергей Гончарук.

Четыре из пяти шайб «Торпедо» забросило при игре в большинстве.