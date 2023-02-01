«Торпедо» забило 5 голов «Салавату» к 22-й минуте матча. Четыре из них – в большинстве

Теги Салават Юлаев Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Андрей Кареев Илья Ежов Кирилл Воронин Данил Веряев Артем Михеев Сергей Гончарук Богдан Конюшков Хоккей

«Салават Юлаев» пропустил пять шайб от «Торпедо» за 22 минуты матча.

Команды проводят в Нижнем Новгороде игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы под руководством тренера Игоря Ларионова забросили три шайбы в первом периоде. Отличились Данил Веряев, Артем Михеев и Кирилл Воронин.

Со старта второго периода Андрей Кареев заменил Илью Ежова в воротах уфимского клуба.

Кареев пропустил первой гол спустя 33 секунды после появления на льду – шайбу забросил Богдан Конюшков. Через минуту и одну секунду пятую шайбу в ворота «Салавата» забил Сергей Гончарук.

Четыре из пяти шайб «Торпедо» забросило при игре в большинстве.

19 комментариев

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Марат Салихов
Команда теряет своё зеленое сердце 💚 Руководству клуба пора задуматься ?! Большинства нет , от слова нет ! Ребят жалко !
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Archi Muha
Ответ artist777
Муратова давно пора было снять .Тот ещё комментатор
Он хотя бы за СЮ болеет. И азартно комментирует. А эти двое похоронили игру и поминают сидят.
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Линар Нуртдинов
Ничего страшного..))
Салават Юлаев 🇧🇷💚
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Линар Нуртдинов
Щас ток включил хоккей а там летит мой Салават)
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artist777
Ответ Archi Muha
Надо признать, реализации нет. Но Азамата Муратова нужно вернуть. С этими горе комментаторами смотреть хоккей, печально. Они болеют за торпедо. Азамат хоть через телевизор внушал, что будет комбек. А мы верим в команду.
Муратова давно пора было снять .Тот ещё комментатор
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azam.iksanov.77@gmail.com
Кольцов прими наконец то мужское решение напиши по собственному желанию.не можешь нетянешь ты.собери чемодан и домой.Витя при всем уважении тоже подумай.
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ILshat Sabitov
Ответ Archi Muha
Надо признать, реализации нет. Но Азамата Муратова нужно вернуть. С этими горе комментаторами смотреть хоккей, печально. Они болеют за торпедо. Азамат хоть через телевизор внушал, что будет комбек. А мы верим в команду.
Муратов то приходит, то уходит. Он бы определился
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Раис Кабиров
Открытый урок большинства и меньшинства уфимсам от торпедо.
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Зиганша
Неужели даже на свою главную команду не можем назначить сами своего,который уже до этого был и неплохо справлялся,почему фхр,был только помощником и никто не знал,есть у него дар или нет,оказался нет,что хотим, лишится и единственного хоккея ,который остался пока у нас и аккуратно как видим с каждым днём всё уплывает дальше,футбола нет и не будет,кто то успеет остановить или так и упадем в пропасть,да точно,прут как танки,вот это работа тренера
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asikan
Ларионов однозначно открытие этого сезона,но а Салавата в первую очередь продлить тимкина и хосенга, как раз хосенг до начала сезона свою венеру вылечит.
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xXSnipe Hype-X
Ответ Archi Muha
Надо признать, реализации нет. Но Азамата Муратова нужно вернуть. С этими горе комментаторами смотреть хоккей, печально. Они болеют за торпедо. Азамат хоть через телевизор внушал, что будет комбек. А мы верим в команду.
Да все уже проиграли ето и ежу понятно
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Archi Muha
Надо признать, реализации нет. Но Азамата Муратова нужно вернуть. С этими горе комментаторами смотреть хоккей, печально. Они болеют за торпедо. Азамат хоть через телевизор внушал, что будет комбек. А мы верим в команду.
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Сергей Хромов
Да уж!!!
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Ильмир Зайнапов
Торпедо молодцы конечно
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Booligan
Жалко ребят, через год поедут к физрукам в ту же Уфу за длинным рублем и пропадут
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-1
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Radik_2.0
тем временем Уфа год не в состоянии ничего дельного в большинстве придумать, как будто надо велосипед по новой изобрести, хоспаде. при счёте 2-0 было три шанса в большинстве, реализуй хоть один, мало ли как игра бы пошла, но нет же.
+14
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artist777
Вот оно преимущество в реализации большинства .
+3
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Амин Манн
И как это понимать?
+1
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Евгений Ахиллес
прут как танки
+15
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