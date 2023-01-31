Беттмэн об отношениях с болельщиками: «Они великолепные. Я не уверен, что нарратив в СМИ правдив»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался об отношениях с болельщиками.

«Я хочу, чтобы люди думали обо мне, особенно моя семья и друзья, как о хорошем человеке.

Лига – это не про меня. Я имел честь быть частью игры в ее важных моментах, но другие люди определят мое наследие. Некоторые будут думать, что я проделал хорошую работу, а другие – нет.

Мое взаимодействие с фанатами – великолепное. Когда я иду на игру, временами просто огромное количество людей подходит ко мне, здоровается и хочет получить автограф или фотографию.

Я не уверен, что нарратив в СМИ о мнении фанатов [обо мне] правдив, по крайней мере, если судить из моего общения с ними.

Свист в мой адрес? Знаете что, если бы все, кто подходит потом ко мне и говорит «Я не освистывал вас», не освистывали бы меня, я не уверен, что кто-то освистывал бы вообще», – заявил 70-летний менеджер.

Ранее стало известно, что Беттмэн получит награду за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ.