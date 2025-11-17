Капитан «Салавата» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом». У него небольшое сотрясение и разорвано ухо, сообщил Козлов

Капитан «Салавата» Григорий Панин лицом заблокировал бросок в игре КХЛ.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом » (3:4 ОТ).

По данным «Бизнес Online», после этого защитника увезли в больницу.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов после матча сообщил, что у игрока небольшое сотрясение.

– Что с Григорием Паниным?

– У него небольшое сотрясение, разорвано ухо. Рвется в бой, но нам надо быть аккуратными с его травмой, – сказал Козлов.