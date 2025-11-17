Капитан «Салавата» Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом». У него небольшое сотрясение и разорвано ухо, сообщил Козлов
Капитан «Салавата» Григорий Панин лицом заблокировал бросок в игре КХЛ.
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин лицом заблокировал бросок в матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).
По данным «Бизнес Online», после этого защитника увезли в больницу.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча сообщил, что у игрока небольшое сотрясение.
– Что с Григорием Паниным?
– У него небольшое сотрясение, разорвано ухо. Рвется в бой, но нам надо быть аккуратными с его травмой, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Gorobzor.ru
