Хартли о 4:3 с «Салаватом»: «В последних матчах неприятная тенденция, что пропускаем первые, но не сдаемся и идем вперед. В раздевалке поддерживали друг друга, знали, что нужно возвращаться в игру»

Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Салаватом».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым » (4:3 ОТ).

Победный гол забил Максим Шалунов .

– Хорошая игра и победа. Не удался первый период. В последних играх такая неприятная тенденция, что пропускаем первые, но не сдаемся и идем вперед.

В раздевалке поддерживали друг друга, знали, что нужно возвращаться в игру. Знали, что делать в третьем периоде. Вытащили игру, выстояли в меньшинстве. Забили два важных гола в большинстве. Доставили радость болельщикам, и они пошли домой счастливыми. Я горд за ребят.

– Не кажется, что команда потеряла целостность в обороне?

– Первый и третий гол были после индивидуальных ошибок. В последних играх были такие ошибки, которые приводили к голам. Их никто не делает специально.

– Прокомментируйте гол в овертайме.

– Иногда вам просто везет. Сегодня можно брать лотерейный билет, – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 4:3 ОТ с «Салаватом». Команда Хартли идет 1-й на Западе