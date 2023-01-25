Гэри Беттмэн: «В НХЛ никто не танкует. Это глупо. Вы не будете проигрывать матчи, чтобы повысить шансы на пару процентных пунктов»

не считает, что команды НХЛ намеренно проигрывают ради высокого драфт-пика.

Танкинг – сленговое название стратегии, когда клуб может проигрывать как можно больше матчей, чтобы оказаться внизу турнирной таблицы и получить шанс выбирать первым на драфте.

«Никто не танкует, потому что у нас взвешенная лотерея. Вы не будете проигрывать матчи, чтобы повысить свои шансы на пару процентных пунктов. Это глупо.

И, честно говоря, я считаю, что предложение танковать несовместимо с профессионализмом, которым обладают наши игроки и тренеры. Никто не танкует. Наши игроки и тренеры делают все возможное, чтобы победить.

И опять же, только потому, что вы можете финишировать с худшим результатом в лиге, у вас есть примерно 75% шанс, что вы не получите первый пик», – сказал комиссионер НХЛ.

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 считается канадский форвард .

Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й