Гэри Беттмэн: «В НХЛ никто не танкует. Это глупо. Вы не будете проигрывать матчи, чтобы повысить шансы на пару процентных пунктов»

Теги Гэри Беттмэн НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Гэри Беттмэн не считает, что команды НХЛ намеренно проигрывают ради высокого драфт-пика.

Танкинг – сленговое название стратегии, когда клуб может проигрывать как можно больше матчей, чтобы оказаться внизу турнирной таблицы и получить шанс выбирать первым на драфте.

«Никто не танкует, потому что у нас взвешенная лотерея. Вы не будете проигрывать матчи, чтобы повысить свои шансы на пару процентных пунктов. Это глупо.

И, честно говоря, я считаю, что предложение танковать несовместимо с профессионализмом, которым обладают наши игроки и тренеры. Никто не танкует. Наши игроки и тренеры делают все возможное, чтобы победить.

И опять же, только потому, что вы можете финишировать с худшим результатом в лиге, у вас есть примерно 75% шанс, что вы не получите первый пик», – сказал комиссионер НХЛ. 

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 считается канадский форвард Коннор Бедард.

Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й

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22 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ Иван Павлов
Упразднили? Никто ничего не упразднял, изменили правила, а лотерея как была, так и осталась.
Ну не верно выразился,но верняка,за последнее место не стало,возможно усложнили)
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D Lee
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
Для этого в состав ставят всяких... ну вы понимате
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D Lee
Мистеру бэтмену сколько лет? Не лзя быть таким наивным
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Jamie Redknapp
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
Менеджмент клубов танкует тем, что отфильтровывает состав команды от сильных игроков, тем самым обрекая клуб на серии поражений. Яркий пример Чикаго.
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Zomourning33
Ответ Алексей Челюканов
На двоих с кем? Оттава в том сезоне выиграла ровно 10 игр.
Точно не помню, но скорее всего я имел в виду Сан-Хосе.
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Алексей Челюканов
Ответ Алексей Кузнецов
С Сан-Хосе Шаркс
А, ну, да. Сан Хосе тогда тоже откровенно танковали за Дэйглом. Не помню, сколько они тогда выиграли, но помню, что в итоге, когда Оттава их обошла, они свой общий второй номер в Хартфорд обменяли, получив Макарова и россыпь пиков в разных раундах. А Хартфорд взял Пронгера.
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Алексей Кузнецов
Ответ Алексей Челюканов
На двоих с кем? Оттава в том сезоне выиграла ровно 10 игр.
С Сан-Хосе Шаркс
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Zomourning33
Ответ Павел Зарубин
Ну сильно чтоб сливали в НХЛ не видел, просто я имел ввиду что игрокам самим не стремно проигрывать? В документалке «последний танец» Джордан говорил, что когда в первый свой сезон менеджер сказал, что надо проиграть и не выходить в плей-офф а то попадем на Бостон и все равно проиграем, так что какой смысл. А так хоть место на драфте повыше будет. Он не согласился, сказал что не будет специально проигрывать и они выиграли и вышли в плей-офф. Вот по этому и спросил, что разве игроки не ради своих болельщиков играют.
Сейчас бы всех по Майклу ровнять. Конечно молодой Джордан с его то характером и менталитетом хотел выигрывать. А если взять условный Чикаго из НХЛ, то там старички наелись, постарели. Той мотивации нет, банды той тоже, даже формы уже нет. Поэтому и результаты ужасные. Тот же Кейн мог бы перезагрузиться с Панариным в составе, как и Тейвз в какой-то другой команде. Но из-за своих контрактов, вероятность их переходов не высокая. И что делать менеджменту? Приглашать новых звезд, давать большие контракты молодежи? Пока есть старые огромные контракты. можно только существовать, ну или быть на дне, до конца контрактов, попутно, имея вероятность получить будущую звезду с драфта.
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Алексей Челюканов
Ответ Zomourning33
Это когда они на двоих около 20 побед за сезон одержали?
На двоих с кем? Оттава в том сезоне выиграла ровно 10 игр.
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Zomourning33
Ответ Алексей Челюканов
лотерею ввели после откровенного танкинга Оттавы на Дэйгла в 1992-93. вот там был танкинг, которого особо никто не скрывал. но карма, как известно, такая стерва.
Это когда они на двоих около 20 побед за сезон одержали?
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Zomourning33
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
Можно совершать сделки нелогичные и невыгодные для результаты. Можно задвигать сильных игроков и давай больше времени безнадежный. Возможностей масса. Да и за получение будущей легенды на драфте, танкование никто не осудит из болельщиков.
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NiKKusya
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
"Мне никто не запрещал забивать. НХЛ — такая лига, что там еще выйти и забить надо. Но да, мы начали выигрывать, и Лу (Ламорелло — прим. «СЭ») просто взял и всех спустил вниз. Специально подняли таких игроков, чтобы проиграть. На этом все закончилось". - Сошников рассказывал как Торонто пыталось заполучить Мэтьюса
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Павел Зарубин
Ответ e1ther - e1ther
Не не не,вся грязь пойдет на руководство,никогда не видел, как команды сливают например тренеров?) вряд-ли когда команда сливает под 10 матчей подряд играя даже не в пол силы,типа разучились,это какая та фантастика)слить ГМ сложнее)тут надо сразу идти к руководству имея вес условного Кросбея или Овечкина,и то вышлют в обратном направлении)хотя эти двое мне кажется могут)
Ну сильно чтоб сливали в НХЛ не видел, просто я имел ввиду что игрокам самим не стремно проигрывать? В документалке «последний танец» Джордан говорил, что когда в первый свой сезон менеджер сказал, что надо проиграть и не выходить в плей-офф а то попадем на Бостон и все равно проиграем, так что какой смысл. А так хоть место на драфте повыше будет. Он не согласился, сказал что не будет специально проигрывать и они выиграли и вышли в плей-офф. Вот по этому и спросил, что разве игроки не ради своих болельщиков играют.
0
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Алексей Челюканов
Ответ e1ther - e1ther
Теперь понятно,почему драфт лотерею упразднили,всех достала танкующая нефть))
лотерею ввели после откровенного танкинга Оттавы на Дэйгла в 1992-93. вот там был танкинг, которого особо никто не скрывал. но карма, как известно, такая стерва.
+2
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Иван Павлов
Ответ e1ther - e1ther
Теперь понятно,почему драфт лотерею упразднили,всех достала танкующая нефть))
Упразднили? Никто ничего не упразднял, изменили правила, а лотерея как была, так и осталась.
+4
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Алексей Челюканов
"... а когда надо - мы просто подогреем шарики..." добавил Беттмен после того, как накатил восемнадцатый шот.
+2
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Диандерталец
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
К концу сезона все аутсайдеры так делают, но это логично же! Они давали игрокам определенные зп за то, чтобы они себя проявили, а они себя не проявили, при этом зп низа никто не отменял, но качество нужно улучшать... короче, там такая шизанутая система, что лучше просто наслаждаться хоккеем)))
+3
-1
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ЧакЧак
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
состав ротировать,молодежь подтягивать с фармов , типа в этом нечего ловить , смотрим в будущее , соответственно и поражения более явные
+13
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e1ther - e1ther
Ответ Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
Не не не,вся грязь пойдет на руководство,никогда не видел, как команды сливают например тренеров?) вряд-ли когда команда сливает под 10 матчей подряд играя даже не в пол силы,типа разучились,это какая та фантастика)слить ГМ сложнее)тут надо сразу идти к руководству имея вес условного Кросбея или Овечкина,и то вышлют в обратном направлении)хотя эти двое мне кажется могут)
+2
-1
+1
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Павел Зарубин
Объясните мне как менеджеры клуба могут танковать? Ведь выходить на лед приходиться не им а игрокам, а когда игроки специально будут проигрывать вся грязь и критика польется от болельщиков на них, а не на менеджеров. Ведь хоккеисты играют ради болельщиков или я чего-то не понимаю?
+6
-2
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ e1ther - e1ther
Теперь понятно,почему драфт лотерею упразднили,всех достала танкующая нефть))
так потому и нефть, что в танкерах ее перевозят)))
+2
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e1ther - e1ther
Теперь понятно,почему драфт лотерею упразднили,всех достала танкующая нефть))
+5
-6
-1
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