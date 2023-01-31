Беттмэн получит награду за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ

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Гэри Беттмэн будет награжден за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ.

70-летнему менеджеру 24 мая вручат награду Lifetime Achievement Award на премии Sports Business Awards за его достижения в этой должности.

«Он чрезвычайно влиятельный человек в индустрии. Его готовность мыслить масштабно, идти на риск и придерживаться своих принципов упрочила статус НХЛ как достояния на мировом спортивном ландшафте и позволила лиге процветать», – сказал главный редактора Sports Business Journal Эйб Мэдкур.

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2 комментария

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Jesse Boy
Надо чтобы человек в костюме Джокера вручал, там такие приколы любят.
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TR31HK
Да, затухает НХЛ на неделю почти, читать нечего, смотреть почти нечего, жесть((((
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