Беттмэн получит награду за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ

будет награжден за 30 лет работы в должности комиссионера .

70-летнему менеджеру 24 мая вручат награду Lifetime Achievement Award на премии Sports Business Awards за его достижения в этой должности.

«Он чрезвычайно влиятельный человек в индустрии. Его готовность мыслить масштабно, идти на риск и придерживаться своих принципов упрочила статус НХЛ как достояния на мировом спортивном ландшафте и позволила лиге процветать», – сказал главный редактора Sports Business Journal Эйб Мэдкур.