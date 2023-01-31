Беттмэн получит награду за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ
Гэри Беттмэн будет награжден за 30 лет работы в должности комиссионера НХЛ.
70-летнему менеджеру 24 мая вручат награду Lifetime Achievement Award на премии Sports Business Awards за его достижения в этой должности.
«Он чрезвычайно влиятельный человек в индустрии. Его готовность мыслить масштабно, идти на риск и придерживаться своих принципов упрочила статус НХЛ как достояния на мировом спортивном ландшафте и позволила лиге процветать», – сказал главный редактора Sports Business Journal Эйб Мэдкур.
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