  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Мы все понимаем этот бизнес, будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме»
Хартли об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Мы все понимаем этот бизнес, будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме»

Боб Хартли высказался об отставке Дмитрия Рябыкина из «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об отставке Дмитрия Рябыкина.

Сегодня «Локомотив» сообщил о расторжении договора с тренером Рябыкиным, который входил в штаб Хартли.

– Прокомментируйте отставку Дмитрия Рябыкина.

– Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня, не самый веселый.

Мы все понимаем этот бизнес. Будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме, – сказал Хартли. 

Напомним, сегодня также стало известно, что Алексей Кудашов был уволен из «Динамо», а Бенуа Гру по собственному решению покинул «Трактор».

Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Gorobzor.ru
