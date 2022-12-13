Совет директоров НХЛ поздравил Беттмэна с 30-летним юбилеем работы в должности комиссионера

Совет директоров поздравил с 30-летием работы на посту комиссионера.

Управленец возглавил НХЛ в декабре 1992 года в возрасте 40 лет, заняв специально созданную должность. Она подразумевает больше полномочий, чем пост президента лиги, существовавший с момента ее основания в 1917 году.

Ранее Беттмэн был старшим вице-президентом НБА.

За день до его вступления в должность НХЛ объявила о вступлении в лигу двух новых команд – «Анахайма» и «Флориды» (25-й и 26-й по счету на тот момент). Годовой доход лиги тогда составлял 400 миллионов долларов.

На данный момент в НХЛ насчитывается 32 команды, годовой доход приближается к 6 миллиардам долларов.

Глава совета директоров и владелец «Бостона» Джереми Джейкобс зачитал специальное обращение, в котором были перечислены достижения Беттмэна на посту комиссионера.

«Уж не знаю, чего было больше при выслушивании всего этого – эмоций или тошноты. Думаю, все знают, что я не очень-то люблю всякие ретроспективы. Это не мой стиль.

Все, что здесь перечислено, касается всей лиги и всех вас. За последние 30 лет ничего не было бы достигнуто без той огромной поддержки, которую я постоянно получал от владельцев, руководителей и всех сотрудников клубов и офиса лиги, от моего старого партнера .

Хоккей – это лучший командный вид спорта. Я благодарен судьбе за то, что провел последние 30 лет в этой роли. Надеюсь, что лучшее еще впереди. А теперь давайте избавимся от сантиментов и приступим к работе. У нас есть план, который нужно выполнить», – сказал Беттмэн.