Беттмэн о Проворове и ЛГБТ: «Отдельные игроки будут следовать своим убеждениям. Предлагаю сосредоточиться на тех 700, которые делают нашу игру инклюзивной»

Теги Филадельфия Гэри Беттмэн НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Гэри Беттмэн призвал не акцентировать внимание на отказе Ивана Проворова поддержать ЛГБТ.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой, однако в самом матче хоккеист принял участие, проведя на льду больше 22 минут.

После игры Проворов объяснил свой поступок так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям.

Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы с этим по личным причинам», – сказал комиссионер НХЛ. 

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15 комментариев

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LoLKeK4eburek
Ответ Alex1104
Нужно заметить, что таких линчевателей нашлось много. Именно там, в США.
ну это другое, понимать надо. это правильное, демократическое линчевание
+2
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+2
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Алексей Карасёв
Если про остальных наших хоккеистов в НХЛ так не говорят, значит они поддержали геев?
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Maturmalai
По сути Беттмэн отмазался тем, что вежливо намекнул, что в семье не без урода. "Поддержал" так сказать, хоккеиста.
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sablyka
интересный вариант отпетлять, заявить, что не достоин участвовать в этой акции.. мол не считаю себя достойным примером для подражания..
0
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0
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Антон
Ответ Bartez1986
А какие у Проворова проблемы?
В Даути так и не вырос. В остальном - никаких.
+1
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Adeen
Ответ Bartez1986
А какие у Проворова проблемы?
Он нормальный. Почти.
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amurseff03
Что он вообще несет? Лучше бы молчал позорник. Проблемы у Проворова. Ещё оказывается таких1-2. Была бы свобода в этой страна, лиге, то большинство поступила бы как Проворова.
Журналистам сказал одно, а сам исподтишка думает как Проворова наказать
+1
-1
0
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dosatuy
Оказывается это проблема у Проворова))))) обалдеть. Куда катится западный мир.
+3
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+3
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kulik13
Беттмэн отличный коммерсант.
И отлично подстраивается под любые ситуации.
0
0
0
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Alex1104
Ответ Харламов Никита
Достойны ответ АДЕКВАТНОГО человека. Думаю, если в КХЛ какой нибудь игрок поддержал бы ЛГБТ - индивиды типа Терюшкова и Свищёва, его ЛИНЧЕВАТЬ призвали 🤪🤪🤪
Нужно заметить, что таких линчевателей нашлось много. Именно там, в США.
+1
-1
0
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Иван Пупкин
Внезапно для себя Проворов возглавит антигейское восстание в США
+12
0
+12
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HockeyMan
Проблемы? Может проблемы у вас или у этих «секс меньшинств»?
+3
-2
+1
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Харламов Никита
Достойны ответ АДЕКВАТНОГО человека.
Думаю, если в КХЛ какой нибудь игрок поддержал бы ЛГБТ - индивиды типа Терюшкова и Свищёва, его ЛИНЧЕВАТЬ призвали 🤪🤪🤪
+2
-3
-1
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Mohnatiy
Отдельные люди отличаются своей ориентацией. Давайте сосредоточимся именно на них, а не на всех остальных.
+3
-1
+2
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Bartez1986
А какие у Проворова проблемы?
+9
0
+9
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