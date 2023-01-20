Беттмэн о Проворове и ЛГБТ: «Отдельные игроки будут следовать своим убеждениям. Предлагаю сосредоточиться на тех 700, которые делают нашу игру инклюзивной»

призвал не акцентировать внимание на отказе поддержать ЛГБТ.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой, однако в самом матче хоккеист принял участие, проведя на льду больше 22 минут.

После игры Проворов объяснил свой поступок так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям.

Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы с этим по личным причинам», – сказал комиссионер НХЛ.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ