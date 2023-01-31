Выбежавший на лед фанат не явился на суд с «Ак Барсом» – клуб требует с него 500 тысяч рублей

Теги Ак Барс болельщики происшествия КХЛ Татнефть-Арена деньги Хоккей

Выбежавший на лед болельщик не явился на суд с «Ак Барсом».

17 ноября 2022 болельщик вышел на лед по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барса» – СКА (5:2). Арбитры остановили встречу и сопроводили к выходу с площадки фаната, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях.

Казанский клуб заявил о намерении взыскать 500 тысяч рублей с пранк-блогера Талипа Миннегалиева – именно на такую сумму лига оштрафовала казанцев. Болельщика взяли под административный арест на 10 суток, а также запретили посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года.

Мамадышский районный суд сегодня рассмотрел иск «Ак Барс» к блогеру. 

«Это же нас наказали [штрафом в 500 тысяч]. Мы обязаны его заплатить. Если мы не заплатим, вопрос встанет о дисквалификации руководителя на очень долгий срок, снятия клуба с чемпионата. Я думаю, что никто этого не хочет. Мы просто убытки понесли.

Мы ему предложили добровольно урегулировать, претензию направили, предложили возместить ущерб. Он не выходил на связь», – сказал начальник юридического отдела группы ООО «СКП Татнефть  – Ак Барс» Данияр Нигматуллин.

Болельщик выбежал на лед в матче «Ак Барса» и СКА. Как он вообще смог это сделать?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ KSA1985
500 тысяч штраф? Вы в своём уме? Он возможно в выходные шабашил ,чтоб приобрести билет. Ну выпишите ему 100 часов принудительных работ, чтоб запомнил. А так, вы загоняете человека в угол. Свои доходы и зарплаты не сравнивайте с населением.
Может он мало шабашил ночью, раз силы остались такой херней заниматься?)) купил билет, приходи и смотри либо болей за команду. Зачем нарушать чужие правила?
Я же не прихожу к вам в гости и на люстру не прыгаю))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Васильев
Ответ KSA1985
500 тысяч штраф? Вы в своём уме? Он возможно в выходные шабашил ,чтоб приобрести билет. Ну выпишите ему 100 часов принудительных работ, чтоб запомнил. А так, вы загоняете человека в угол. Свои доходы и зарплаты не сравнивайте с населением.
Клуб из-за этого шабашника понес убытки, так что логично, что он хочет взыскать деньги с виновника.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delys
Ответ Masay und
Он какие законы нарушил, за которые полагается подобный штраф? Отношения клуба с другими коммерческими структурами его не должны касаться.
Правила кхл почитай умник
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Masay und
Ответ А Р
Точняк, давайте на 1000р штрафовать, чтоб побольше таких пранкеров было
Он какие законы нарушил, за которые полагается подобный штраф? Отношения клуба с другими коммерческими структурами его не должны касаться.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А Р
Ответ KSA1985
500 тысяч штраф? Вы в своём уме? Он возможно в выходные шабашил ,чтоб приобрести билет. Ну выпишите ему 100 часов принудительных работ, чтоб запомнил. А так, вы загоняете человека в угол. Свои доходы и зарплаты не сравнивайте с населением.
Точняк, давайте на 1000р штрафовать, чтоб побольше таких пранкеров было
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
500 тысяч штраф? Вы в своём уме? Он возможно в выходные шабашил ,чтоб приобрести билет. Ну выпишите ему 100 часов принудительных работ, чтоб запомнил. А так, вы загоняете человека в угол. Свои доходы и зарплаты не сравнивайте с населением.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий