Выбежавший на лед фанат не явился на суд с «Ак Барсом» – клуб требует с него 500 тысяч рублей

Выбежавший на лед болельщик не явился на суд с « ».

17 ноября 2022 болельщик вышел на лед по ходу игры Фонбет чемпионата «Ак Барса» – СКА (5:2). Арбитры остановили встречу и сопроводили к выходу с площадки фаната, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях.

Казанский клуб заявил о намерении взыскать 500 тысяч рублей с пранк-блогера Талипа Миннегалиева – именно на такую сумму лига оштрафовала казанцев. Болельщика взяли под административный арест на 10 суток, а также запретили посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года.

Мамадышский районный суд сегодня рассмотрел иск «Ак Барс» к блогеру.

«Это же нас наказали [штрафом в 500 тысяч]. Мы обязаны его заплатить. Если мы не заплатим, вопрос встанет о дисквалификации руководителя на очень долгий срок, снятия клуба с чемпионата. Я думаю, что никто этого не хочет. Мы просто убытки понесли.

Мы ему предложили добровольно урегулировать, претензию направили, предложили возместить ущерб. Он не выходил на связь», – сказал начальник юридического отдела группы ООО «СКП Татнефть – Ак Барс» Данияр Нигматуллин.

Болельщик выбежал на лед в матче «Ак Барса» и СКА. Как он вообще смог это сделать?