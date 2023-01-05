Болельщик «Ак Барса» выиграл миллион рублей, забросив шайбу от линии ворот в проем в щите на другом конце площадки

Теги Ак Барс Северсталь болельщики КХЛ деньги Хоккей

Болельщик «Ак Барса»выиграл миллион рублей в первой игре 2023-го года.

Казанцы 4 января дома победили «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Рушан Хуснутдинов заработал крупный выигрыш в перерыве матча в Казани.

Он победил в конкурсе, в котором нужно было броском от линии ворот попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. Для того, чтобы попасть в лунку, была одна попытка. 

Последний раз в таком же конкурсе болельщик побеждал в 2018 году.

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4 комментария

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Пилипенко Дмитрий
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Крупный выигрыш ? 🤣🤣🤣
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7gbvr8rj2c
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Нифига миллионер
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bul84
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Сказал что потратит деньги на посещение Мекки
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Габорик
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Как говорит в такой ситуации Геннадий Сергеевич,

https://youtu.be/4bFxN8TGDC4

:)
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