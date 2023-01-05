Болельщик «Ак Барса» выиграл миллион рублей, забросив шайбу от линии ворот в проем в щите на другом конце площадки

Болельщик « »выиграл миллион рублей в первой игре 2023-го года.

Казанцы 4 января дома победили «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Рушан Хуснутдинов заработал крупный выигрыш в перерыве матча в Казани.

Он победил в конкурсе, в котором нужно было броском от линии ворот попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. Для того, чтобы попасть в лунку, была одна попытка.

Последний раз в таком же конкурсе болельщик побеждал в 2018 году.