«Ак Барс» подтвердил, что требует 500 тысяч рублей с пранк-блогера, выбежавшего на лед в матче со СКА. Клуб готов судиться при неуплате («Матч ТВ»)

подтвердил, что требует 500 тысяч рублей с пранк-блогера, выбежавшего на лед.

Инцидент произошел 17 ноября в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.

Арбитры остановили встречу и сопроводили фаната, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях, к выходу с площадки.

Как сообщает , претензия о возмещении материального ущерба была отправлена болельщику и пранк-блогеру Талипу Миннегалиеву еще 28 ноября.

«В результате совершенного Вами правонарушения клуб как соорганизатор был оштрафован в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей», – указано в претензии.

Вина Миннегалиева была зафиксирована постановлением Ново‑Савиновского суда Казани от 18 ноября.

«На основании изложенного… просим вас в добровольном порядке в течение 30 календарных дней возместить причиненный имущественный вред в размере 500 000 рублей.

В противном случае клуб будет вынужден обратиться в суд общей юрисдикции с указанным требованием, а также с требованием возмещения судебных расходов», – указано в претензии.