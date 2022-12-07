«Ак Барс» хочет взыскать 500 тысяч рублей с пранк-блогера, выбежавшего на лед в матче со СКА

хочет взыскать 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со .

Инцидент произошел 17 ноября в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.

Арбитры остановили встречу и сопроводили фаната, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях, к выходу с площадки.

Сообщалось, что за этот поступок пранк-блогер по имени Талип Миннегалиев был арестован на 10 суток. Также ему запретили посещать спортивные мероприятия на территории России в течение ближайшего года.

500 тысяч рублей – сумма штрафа, прописанного в регламенте КХЛ за появление посторонних лиц на льду.

В своих соцсетях Миннегалиев сообщил о получении от клуба письма с требованием выплатить 500 тысяч рублей.

Скриншот приведен телеграм-каналом «Спорт Сарае».