Выбежавшего на лед болельщика «Ак Барса» арестовали на 10 суток. Ему запретили посещать матчи («Бизнес Online»)
Болельщик, выбежавший на лед во время матча «Ак Барса» со СКА, арестован на 10 суток.
Как сообщает «Бизнес Online», такое решение принял Ново-Савиновский районный суд Казани.
Решением суда ему также запрещено посещать спортивные мероприятия на территории России в течение ближайшего года.
Кроме того, «Ак Барсу» грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрено регламентом КХЛ за появление посторонних лиц на льду.
Напомним, инцидент произошел за пару минут до окончания третьего периода матча Фонбет чемпионата КХЛ в Казани. Арбитры остановили встречу и сопроводили фаната, успевшего эффектно прокатиться по льду на коленях, к выходу с площадки.
Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ак Барса».
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