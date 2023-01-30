Макеев о восстановлении от травмы: «Заново научился ходить. 13 месяцев без хоккея – очень неприятно переживать это время»

рассказал о восстановлении после травмы.

– Как получили травму и каково было без хоккея, ведь не играли в официальных матчах более года?

– Конечно, 13 месяцев без хоккея – очень неприятно это время переживать. Тем более две подряд травмы случились, остановка в чемпионате была и получился такой большой срок. Пришлось много тренироваться, после операции период восстановления был очень долгим.

Месяц провел в Германии на реабилитации. Хорошо, что слетал туда, помогли восстановиться, заново научился ходить. Потом встал на лед, но хоккей пришлось в стороне оставить, позаниматься с так называемым шорт-треком, ну а сейчас с конца декабря потихонечку приступил к играм, набираю форму, – сказал нападающий « ».