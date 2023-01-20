Заварухин о 0:3 от «Динамо»: «Макеев выходил «1 в 0», Голышев не попал в пустые ворота. Реализуй моменты, игра бы пошла по-другому»

прокомментировал поражение от московского « » со счетом 0:3.

– Моменты хорошие были, даже выходы «1 в 0», а вот реализации не было. В третьем периоде раскрылись и пропустили контратаку. Соперник нас за ошибки наказал, а мы свои моменты не реализовали.

– Все шайбы оставили на «Спартаке», которому семь голов забили?

– Значит, сегодня соперник лучше в обороне сыграл. Хотя моменты у нас были. Алексей Макеев выходил «1 в 0», в пустые ворота не попал. Реализуй их, и вся игра по‑другому бы пошла.

– Когда в состав вернется ?

– Выясним, когда вернемся домой, на месте. Понятно, что это игрок, который приносит нам и голы, и результат, – сказал главный тренер « ».