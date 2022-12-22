Макеев отправлен набирать форму в ВХЛ. Форвард «Автомобилиста» получил разрыв передней крестообразной связки летом

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«Автомобилист» вывел Алексея Макеева из списка травмированных.

31-летний нападающий переведен в состав клуба ВХЛ «Горняк», где он будет набирать форму.

Напомним, что у Макеева был диагностирован разрыв передней крестообразной связки в ходе предсезонной подготовки. Он еще не играл в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 23 (11+12) очка в 34 играх регулярного чемпионата.

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