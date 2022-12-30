Заварухин после 0:1 от «Сибири»: «Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки. Медленно шайба ходила при игре «5 на 4» – не хватало быстроты»

прокомментировал поражение от « » со счетом 0:1 по буллитам.

– Очень приятно приезжать в Новосибирск, хоккейная атмосфера. Кубковая игра получилась, как в плей-офф, до гола.

Парни здорово оборонялись, хорошие контратаки имели. По буллитам уступили. Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки.

Было тяжело после проигрыша в Омске собрать ребят в моральном плане. Но они выполнили все, что мы просили. Будем работать над буллитами на тренировках.

– Отсутствие Анатолия Голышева, и Георгия Белоусова связано с их физической формой? Или это перестановки в составе после неудачи в Омске?

– Это связано с травмами.

– Клуб сообщал о том, что на выезд отправился , но в серии он так и не сыграл. Что с ним?

– В последней домашней игре – против «Сибири» – он получил травму. До сих пор не восстановился.

– Есть какие-то сроки восстановления?

– Еще будет обследование по приезду в Екатеринбург. После этого будет ясно что-то.

– Насколько вас удивил итоговый счет 0:0 с учетом того, что «Автомобилист» обладает одной из лучших атак Востока?

– Обе команды хорошо оборонялись. Считаю, здорово сыграли вратари. Наверное, есть такое, что немножко медленно у нас ходила шайба при игре «5 на 4». Не хватало быстроты. Четвертая игра через день.

– Согласны, что «Автомобилисту» в последних встречах не хватает агрессии на пятачке?

– Не хватает забитых голов, прежде всего. Поработаем на тренировках над этим компонентом, – сказал главный тренер « ».

«Автомобилист» проиграл 6-й матч подряд, ни разу не забив в игре с «Сибирью»