Заварухин после 0:1 от «Сибири»: «Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки. Медленно шайба ходила при игре «5 на 4» – не хватало быстроты»
Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Сибири» со счетом 0:1 по буллитам.
– Очень приятно приезжать в Новосибирск, хоккейная атмосфера. Кубковая игра получилась, как в плей-офф, до гола.
Парни здорово оборонялись, хорошие контратаки имели. По буллитам уступили. Хотел бы поблагодарить ребят за выполнение установки.
Было тяжело после проигрыша в Омске собрать ребят в моральном плане. Но они выполнили все, что мы просили. Будем работать над буллитами на тренировках.
– Отсутствие Анатолия Голышева, Алексея Макеева и Георгия Белоусова связано с их физической формой? Или это перестановки в составе после неудачи в Омске?
– Это связано с травмами.
– Клуб сообщал о том, что на выезд отправился Стефан Да Коста, но в серии он так и не сыграл. Что с ним?
– В последней домашней игре – против «Сибири» – он получил травму. До сих пор не восстановился.
– Есть какие-то сроки восстановления?
– Еще будет обследование по приезду в Екатеринбург. После этого будет ясно что-то.
– Насколько вас удивил итоговый счет 0:0 с учетом того, что «Автомобилист» обладает одной из лучших атак Востока?
– Обе команды хорошо оборонялись. Считаю, здорово сыграли вратари. Наверное, есть такое, что немножко медленно у нас ходила шайба при игре «5 на 4». Не хватало быстроты. Четвертая игра через день.
– Согласны, что «Автомобилисту» в последних встречах не хватает агрессии на пятачке?
– Не хватает забитых голов, прежде всего. Поработаем на тренировках над этим компонентом, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
«Автомобилист» проиграл 6-й матч подряд, ни разу не забив в игре с «Сибирью»
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