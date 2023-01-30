Юдин о словах Ротенберга про НХЛ без россиян: «Это гротеск. Человек болеет душой за наш хоккей»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Овечкин Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Александр Юдин ЧМ по хоккею Никита Кучеров Роман Ротенберг Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин прокомментировал слова Романа Ротенберга об ИИХФ и НХЛ.

«Слова Романа вызвали резонанс? Я не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, он все четко сказал. Нас отовсюду выгоняют, не берут обратно, ИИХФ все мнется, ничего не обещает по возвращению? А все почему? Потому что есть страны, которые лоббируют это.

Все до сих пор соблюдают политкорректность, а Роман не побоялся сказать – назвал вещи своими именами. Про банкротство – тоже верно. Посмотрите последний ЧМ в Финляндии. Ни зрителей, никого. Полное уныние. Про отношение финнов и их матчи с Россией Ротенберг прекрасно знает, он там жил.

Про банкротство НХЛ без россиян? Ну так это был гротеск. Знаете такое слово? Ну вот. Человек болеет душой за наших игроков, за наш хоккей. Понятно, что НХЛ не развалится. Но без Овечкина, Капризова, Шестеркина, Кучерова точно станет хуже», – считает экс-защитник сборной России.

Ротенберг об ИИХФ: «Без России все рухнуло, они скоро будут банкротами. Там есть мафия, образно говоря, – страны, которые нас не поддерживают»

Роман Ротенберг: «Русские тащат весь хоккей. Предположим, НХЛ вдруг решила убрать наших ребят из лиги. Что будет? Все рухнет»

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4 комментария

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Михаил1970
Романа Ротенберг, Третьяк, Фетисов это и есть гротеск нашего хоккея)
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Ярославец75
Язык Назарова видимо устал? Его место занял другой.
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+3
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Хесус НаваС
Как же он надоел подлизываться. Жалкий тип, самому не противно? Что новость от Юдина, то он Ска и Ротеньерга восхваляет.
+2
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+2
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Сергей Орлов
Уверен, что Юдин не знает слова "гротеск")
+4
0
+4
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