Ротенберг об ИИХФ: «Без России все рухнуло, они скоро будут банкротами. Там есть мафия, образно говоря, – страны, которые нас не поддерживают»
Роман Ротенберг считает, что ИИХФ обанкротится, если не вернет Россию на турниры.
– Судьбоносным ли получится конгресс ИИХФ в мае, когда могут голосовать за возращение России и Беларуси? Есть ли у нас поддержка среди делегатов?
– Там есть в определенном смысле мафия, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это – которые на сегодняшний день нас не поддерживают.
Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно все. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.
Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет все хуже и хуже – и U-16, и U-18. Потому что их мотиватор – Россия. Так сложилось культурно и исторически.
Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой – или они обанкротятся, или вернут Россию.
Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у ИИХФ рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.
Поэтому мы очень рассчитываем, что в ИИХФ смогут разумно подойти к этому вопросу. Нужно думать об интересах всего хоккея, а не о местечковых интересах разных стран, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
В ИИХФ мафия? Вот в России тоже мафия. Сидит во власти и творит беспредел в соседнем государстве, причем беспредел такой, который и нашим бандитам в 90-е не снился.
Смешно слышать от Йозе Марино про честность.
Мотиватор для финнов не Россия, а Швеция. Финляндия не такая большая страна, чтобы постоянно выдавать суперсборные всех возрастов, но их хотя бы выдают, а Россия только понты кидает и огульно всех обвиняет.
https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM
Это так умилительно, просто до слёз.
истинный руководитель с газпромовских дрожжей
В связи с этим хочется задать Ротенбергу вопрос, простите, вы последний год проспали, да?
А еще забавляет эта дешёвая пропаганда. Никаких примеров, цифр, фактов. Только "я вам говорю, это правда"))
На кого этт рассчитано?