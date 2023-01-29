Ротенберг об ИИХФ: «Без России все рухнуло, они скоро будут банкротами. Там есть мафия, образно говоря, – страны, которые нас не поддерживают»

считает, что ИИХФ обанкротится, если не вернет Россию на турниры.

– Судьбоносным ли получится конгресс ИИХФ в мае, когда могут голосовать за возращение России и Беларуси? Есть ли у нас поддержка среди делегатов?

– Там есть в определенном смысле мафия, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это – которые на сегодняшний день нас не поддерживают.

Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно все. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.

Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет все хуже и хуже – и U-16, и U-18. Потому что их мотиватор – Россия. Так сложилось культурно и исторически.

Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой – или они обанкротятся, или вернут Россию.

Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у ИИХФ рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.

Поэтому мы очень рассчитываем, что в смогут разумно подойти к этому вопросу. Нужно думать об интересах всего хоккея, а не о местечковых интересах разных стран, – заявил главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.