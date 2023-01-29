Ротенберг об ИИХФ: «Без России все рухнуло, они скоро будут банкротами. Там есть мафия, образно говоря, – страны, которые нас не поддерживают»

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Роман Ротенберг считает, что ИИХФ обанкротится, если не вернет Россию на турниры.

– Судьбоносным ли получится конгресс ИИХФ в мае, когда могут голосовать за возращение России и Беларуси? Есть ли у нас поддержка среди делегатов?

– Там есть в определенном смысле мафия, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это – которые на сегодняшний день нас не поддерживают.

Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно все. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.

Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет все хуже и хуже – и U-16, и U-18. Потому что их мотиватор – Россия. Так сложилось культурно и исторически.

Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой – или они обанкротятся, или вернут Россию.

Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у ИИХФ рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.

Поэтому мы очень рассчитываем, что в ИИХФ смогут разумно подойти к этому вопросу. Нужно думать об интересах всего хоккея, а не о местечковых интересах разных стран, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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57 комментариев

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United
Мафия.. если говорить образно. И все понимают ведь, про что я
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот прямо сейчас они ползут на коленях.
В ИИХФ мафия? Вот в России тоже мафия. Сидит во власти и творит беспредел в соседнем государстве, причем беспредел такой, который и нашим бандитам в 90-е не снился.
Смешно слышать от Йозе Марино про честность.
Мотиватор для финнов не Россия, а Швеция. Финляндия не такая большая страна, чтобы постоянно выдавать суперсборные всех возрастов, но их хотя бы выдают, а Россия только понты кидает и огульно всех обвиняет.
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Ковид 07.10.52
Уж кому, а этому типу верить нельзя...Да. конечно кубки с ненужными играми сборных рухнули, но . и раньше падал интерес к ним...а про сборные Финляндии вообще насмешил..финский подданный...тьфу...
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Берни Парент
"– Там есть в определенном смысле мафия, .."

https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM

Это так умилительно, просто до слёз.
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gukmamop
И это вы ещё госдолг не видели
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Дмитрий Шелема
Ответ Koulmann
Ребята продолжают отрицать реальность и обхожить реальную причину бана. А еще забавляет эта дешёвая пропаганда. Никаких примеров, цифр, фактов. Только "я вам говорю, это правда")) На кого этт рассчитано?
на Кучеру
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Дмитрий Шелема
подобными высказываниями про мафию, он конечно же «приближает» наше возвращение в международный хоккей, браво 👏🏻
истинный руководитель с газпромовских дрожжей
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Alli
у финнов даже в стикерах про страну хоккеисты "финны vs шведы", какая им нафиг Россия?
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radio_weiss
Я вспоминаю, как в конце прошлого февраля на канале РБК видные экономисты весело смеялись и хором говорили, что Европе без нас не прожить, что как миленькие приползут и будут нам платить за нефть и за газ, что никуда не денутся.
В связи с этим хочется задать Ротенбергу вопрос, простите, вы последний год проспали, да?
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Dani_Alves92
Роман он «плацебо», тупо сынок, лезет во взрослые дела
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Павел Светлов
Ответ Даня Чебыкин
а он не понимает. он ведь реально так думает.
все-таки ржёт... иначе умственной отсталостью попахивает
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Павел Светлов
-- Там есть мафия, -- сказал Ротенберг. -- Дон, -- добавил Кадыров.
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aslvowk@mail.ru
Ромка ударился головой? Финляндия действующий чемпион мира и ОИ. Если у них всё плохо, то что тогда с хоккее в России? Все остальные его слова такие же "правдивые". Ни одного факта, только слова
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bengalsckyzh
Ответ Koulmann
Ребята продолжают отрицать реальность и обхожить реальную причину бана. А еще забавляет эта дешёвая пропаганда. Никаких примеров, цифр, фактов. Только "я вам говорю, это правда")) На кого этт рассчитано?
На египтян и финикийцев. А также эолийцев, беотийцев, ахейцев (в широком смысле), фессалийцев, дорийцев и нубийцев с эфиопами.
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Red Sonya
Переживает за родную финляндию
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Koulmann
Ребята продолжают отрицать реальность и обхожить реальную причину бана.
А еще забавляет эта дешёвая пропаганда. Никаких примеров, цифр, фактов. Только "я вам говорю, это правда"))
На кого этт рассчитано?
+11
-2
+9
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Iuasamotu
Где есть мафия, там есть деньги и нет банкротов. Кому как Ротенбергу об этом не знать.
+5
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Arty K.
Это какая-то постирония: член мафиози говорит о мафии
+7
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Евгений Сибилев
Насколько я помню, сборная Финляндии сейчас Олимпийский чемпион и действующий Чемпион мира по хоккею!
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йозе марино
Потому что нужно быть честными.(с)
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Crazy_ivan
Ответ Жалько Печалич
С минуты на минуту должны приползти и умолять Россию вернуться.. Ромахе бы проверить, может уже у подъезда поджидают, чтобы покаяться..
Ползать и умолять - это участь других. "Ыыы дайти денях ыыы дайти левопард ыыы дайте пво ыыы дайте пожрать а то соседу под дверь навалить нечем ыыы дайти ваще фсьо" - причем такая ситуация все 30 лет
+3
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Mt09
Ответ Data Architector
... вместе с мольбами помочь газом, ибо замерзают...
и пенькой еще
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андрэ
Так они же уже замёрзли!!!! Там теперь белые медведи и пингвины живут с ними что-ли в хоккей играют ???
+4
0
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Даня Чебыкин
Ответ Lacrosse-style goal
Интересно, вот после того как он даёт интервью, толкает такие фразы там на серьезных щах... Как он удерживается чтобы не заржать
а он не понимает. он ведь реально так думает.
+2
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Игорь Ерин
Надо украину побыстрее в хоккей брать . Весь Запад скинется деньгами на украину - и никакого банкротства.
0
-8
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