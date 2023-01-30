Ротенберг о том, что Беларусь обыграла Россию: «Такое же чудо на льду, как победа США над великой сборной СССР. На международном уровне у всех другая отдача»

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Роман Ротенберг назвал победу сборной Беларуси в матче с Россией чудом на льду. 

– Будет ли сборная России по весне ездить в разные города? И что будет со штабом сборной России? Тот же Сергей Гончар теперь работает в «Ванкувере».

– Мы посмотрим на это уже после окончания чемпионата КХЛ. Конечно, мы хотим играть на международном уровне. И с Казахстаном, и с белорусами – дай Бог, ситуация прояснится, и мы будем играть и с другими странами.

Посмотрите, сборная Беларуси в декабре обыграла Россию. Это международный уровень. Там совершенно другая отдача у всех, и мы можем видеть чудеса. «Чудо на льду», когда сборная США победила великую сборную СССР на Олимпиаде в 1980 году. Для меня это такое же, как белорусы обыграли Россию. Такое же чудо на льду. Но зато это развивает всех, двигает вперед мировой хоккей.

Я не скажу, что уровень хоккея в клубах ниже, чем на чемпионатах мира. Но это идет не от мастерства. Когда ты играешь за свою страну, то еще выше мотивация, все играют с сумасшедшей самоотдачей и люди готовы на чудеса, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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20 комментариев

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BillShen
На спортсе сегодня что, день Йозе?
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Евгений Мешков
Ответ BeastI666I
может это и есть проблема?
да не. проблема в том, что у нас сейчас на безрыбье и Ротенберг - тренер. он по крайней мере хоккеем интересуется. не хватает людей больных хоккеем, как Тарасов, как Тихонов, Юрзинов. у наших тренеров что не спроси - ЧМ? не, не смотрим. НХЛ? не, не интересно. а это специалисты
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Саша Чугунков
Ответ Verhovn
Рома уже на "шнобелевскую премию" наговорил😄 Под кайфом что ли?
😂😂😂😂😂👍
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Verhovn
Рома уже на "шнобелевскую премию" наговорил😄 Под кайфом что ли?
+4
0
+4
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Vadoniy
Он после удачного похода в туалет наверное фуршет закатывает
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Дмитрий00
Ответ BeastI666I
может это и есть проблема?
Лучше бы пил... и курил..
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BuTaJIbKa
Горшочек - не вари!
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Саша Чугунков
Жаба давит что нам проиграл, недотренер!@ А если бы выйграл, так кричал бы что как на Олимпиаде!!
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Melnikov1968
Роман,не останавливайся, про методики рассказал,теперь давай об истории, не забудь про суперсерию свои 5 копеек вставить.
+2
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Александр Тараканов
Эк он загнул! Да эти две игры не то что рядом, а даже и в одном поле не лежали!
+1
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Дядя Федор Макларен
Ответ Евгений Мешков
Ром, ты вроде не пьющий
Очень спорное утверждение
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BeastI666I
Ответ frol92
Да и вообще КПК на самом деле по статусу даже выше, чем Олимпийские игры, Кубок Стенли и Кубок мира вместе взятые. (Если что, это сарказм 😏). А если серьезно, то как терпят игроки его в раздевалке слушать? Ведь он и там, наверное, такие речи толкает. Хотя ответ прост - деньги.
путина же слушают как-то.
+3
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BeastI666I
Ответ Евгений Мешков
Ром, ты вроде не пьющий
может это и есть проблема?
+2
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Амфитрион
Ну да, недотурнир из трех сборных и олимпийские игры, это ж прям одно и тоже.
+3
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Евгений Мешков
Ром, ты вроде не пьющий
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alexvolga8@mail.ru
Вменяем ли человек, произнесший эту чушь?..- возникает закономерный вопрос). И заставляет улыбнуться))
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Bartez1986
Остапа, то есть Йозе, несло
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Mechel**
Чудо - это ты
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frol92
Да и вообще КПК на самом деле по статусу даже выше, чем Олимпийские игры, Кубок Стенли и Кубок мира вместе взятые. (Если что, это сарказм 😏).

А если серьезно, то как терпят игроки его в раздевалке слушать? Ведь он и там, наверное, такие речи толкает. Хотя ответ прост - деньги.
+13
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Ебздрогыч
Чудо на льду - это когда Ротенберг выходит на каток
+24
-1
+23
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