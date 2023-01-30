Ротенберг о том, что Беларусь обыграла Россию: «Такое же чудо на льду, как победа США над великой сборной СССР. На международном уровне у всех другая отдача»

Роман Ротенберг назвал победу сборной в матче с Россией чудом на льду.

– Будет ли сборная России по весне ездить в разные города? И что будет со штабом сборной России? Тот же Сергей Гончар теперь работает в «Ванкувере».

– Мы посмотрим на это уже после окончания чемпионата . Конечно, мы хотим играть на международном уровне. И с Казахстаном, и с белорусами – дай Бог, ситуация прояснится, и мы будем играть и с другими странами.

Посмотрите, сборная Беларуси в декабре обыграла Россию. Это международный уровень. Там совершенно другая отдача у всех, и мы можем видеть чудеса. «Чудо на льду», когда сборная США победила великую сборную СССР на Олимпиаде в 1980 году. Для меня это такое же, как белорусы обыграли Россию. Такое же чудо на льду. Но зато это развивает всех, двигает вперед мировой хоккей.

Я не скажу, что уровень хоккея в клубах ниже, чем на чемпионатах мира. Но это идет не от мастерства. Когда ты играешь за свою страну, то еще выше мотивация, все играют с сумасшедшей самоотдачей и люди готовы на чудеса, – заявил главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.