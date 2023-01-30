Гретцки о том, будет ли следовать за Овечкиным: «Если владелец «Вашингтона» пришлет мне самолет, полечу, куда они захотят»
Уэйн Гретцки пошутил, что будет следовать за Александром Овечкиным, если «Кэпиталс» дадут самолет.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).
«Мне все время говорят: «Ты собираешься следовать за Ови повсюду?»
И я сказал, что если мистер Леонсис (владелец «Вашингтона» – прим. Sports.ru) пришлет мне свой самолет, я полечу, куда они захотят», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.
Владелец «Вашингтона»: «Гретцки, вероятно, переедет к нам, когда рекорд будет в пределах видимости»
Гретцки об Овечкине: «Не собираюсь ходить на каждую игру «Вашингтона» до 895-й шайбы, но когда он приблизится, я бы хотел быть там»
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