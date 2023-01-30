Гретцки о том, будет ли следовать за Овечкиным: «Если владелец «Вашингтона» пришлет мне самолет, полечу, куда они захотят»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Тед Леонсис Хоккей

Уэйн Гретцки пошутил, что будет следовать за Александром Овечкиным, если «Кэпиталс» дадут самолет.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Мне все время говорят: «Ты собираешься следовать за Ови повсюду?»

И я сказал, что если мистер Леонсис (владелец «Вашингтона» – прим. Sports.ru) пришлет мне свой самолет, я полечу, куда они захотят», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

Владелец «Вашингтона»: «Гретцки, вероятно, переедет к нам, когда рекорд будет в пределах видимости»

Гретцки об Овечкине: «Не собираюсь ходить на каждую игру «Вашингтона» до 895-й шайбы, но когда он приблизится, я бы хотел быть там»

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8 комментариев

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ROBINZON
Дед "Великого" Терентий Грецкий (белорус родом из под Гродно): "Я переехал в Канаду,чтобы ты стал лучшим хоккеистом в мире,так что не ленись,покатайся тут по месту".
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Max Kovalev
Ответ Serge Vendino
Так может же после 891 хет-трик сделать, например
Так и будет
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0
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Максим Толкачев
Ответ BuTaJIbKa
если дело дойдёт до побития рекорда - сама Лига будет катать Великого, чтобы всё по красоте было
Главное, чтобы не в инвалидом кресле пришлось катать )) А то затянется процесс))
0
-2
-2
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BuTaJIbKa
если дело дойдёт до побития рекорда - сама Лига будет катать Великого, чтобы всё по красоте было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Ответ здорового человека
+2
0
+2
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frol92
Ответ Serge Vendino
Так может же после 891 хет-трик сделать, например
Во время матча значит на вертолёте доставят🤣
+1
-1
0
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Serge Vendino
Ответ frol92
Ну после 893 шайбы Ови думаю ему НХЛ самолет предоставит, чтобы он все игры посещал...
Так может же после 891 хет-трик сделать, например
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Ну после 893 шайбы Ови думаю ему НХЛ самолет предоставит, чтобы он все игры посещал...
+1
-1
0
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