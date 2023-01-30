Уэйн Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям. Если он побьет мой рекорд, это пойдет на пользу НХЛ»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Уэйн Гретцки считает Александра Овечкина замечательным человеком.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги (812 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Забудьте о рекорде, я так рад, что он выиграл Кубок Стэнли. Самое главное в этой игре – выиграть чемпионат, верно? Все это ничего не значит, если ты не выиграешь чемпионат.

А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране. Он просто замечательный молодой человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал и почестей, которые он получает.

Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

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35 комментариев

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Alex1104
Ответ Artur Artur
Там ничего про патриотизм не упоминается. Зачем отсебячину пишите?
"А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране"
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Мишаня Кашников
Ответ Darshan
Отличный комментарий - человек не зациклен на рекордах, репутации лучшего игрока. Не сравнивает свой вклад и вклад других. Фанатам Овечкина надо поучиться. После завершения карьеры Овечкин скорее всего останется в США и, надеюсь, будет радоваться жизни как и Гретцки без загонов о величии.
А если он в Россию приедет и начнёт здесь хоккей развивать то он ватник и имперец?
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Maksat S
Шмурнов: вооот я же говорил !
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laidback
Уэйн Грецки нормального человека
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Mechel**
Путинский патриот
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bill90
Одним словом, Великий, и им и останется навсегда.
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Максим Прокофьев
При всём уважении к Грецки и Овечкину, но кого Александр считает "народом"? Хорошо Овечкин относится только к правящему классу в РФ.
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Artur Artur
Ответ trav
В соседних странах начался пожар. Грецки похвалил Саню за патриотизм. Как теперь жить?!
Там ничего про патриотизм не упоминается. Зачем отсебячину пишите?
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Bartez1986
Судя по всему, Уэйн - нормальный мужик. Не зацикленный на политоте, адекватно воспринимающий реальность. В сегодняшнем съехавшем с ума мире это достойно уважения
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Андрей Рязанов
Что за зарево над Южной Америкой?
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rome2003
Великий, прежде всего, человек.
Великий спортсмен.
Просто великий!
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Андрей Рязанов
Это наглая подтасовка звука! Не мог Гретцки такого сказать!
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TR31HK
Достойный человек-легенда, достойные слова о новом достойном человеке-легенде встающем рядом. Спокойно и по делу.
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СержМиранэн
Ответ Darshan
Отличный комментарий - человек не зациклен на рекордах, репутации лучшего игрока. Не сравнивает свой вклад и вклад других. Фанатам Овечкина надо поучиться. После завершения карьеры Овечкин скорее всего останется в США и, надеюсь, будет радоваться жизни как и Гретцки без загонов о величии.
какое отношение имеет твой наброс под видом комментария про то, где он останется жить к тому, что сказал Гретцки ? если ты сбежал из своей страны, не значит, что другие мечтают об этом же.
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lightrip
Ответ Владимир Фокин
Сейчас Шмурнов придет и расскажет, что Овечкин ни о чем
Да кто такой Грецки в мире комментариев?! Да, Грецки лучший хоккеист всех времен, но в оценках он для меня никто (с) Шмурнов
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Алекс Ну
Достойные слова. Уважуха!
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Sergei Novikov
Реальная разница между Великим хоккеистом и "великим комментатором"
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Rio de Janeiro
Больше всего переживаю как канадский конгресс украинцев будет переживать рекорд Ови
+1
-1
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Redmurza
Ответ Darshan
Отличный комментарий - человек не зациклен на рекордах, репутации лучшего игрока. Не сравнивает свой вклад и вклад других. Фанатам Овечкина надо поучиться. После завершения карьеры Овечкин скорее всего останется в США и, надеюсь, будет радоваться жизни как и Гретцки без загонов о величии.
Хейтерам Овечкина научиться бы не зарабатывать дешевые плюсцы после очередного макания в говно
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+1
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Rasan
И в этом Грецки тоже доказал, что величайший!
+1
0
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Andrey Bokov
Ответ Даши Жапов
Комментарий мудрого человека. Понятно, что Грецки не знает всех реалий РФ, но тем не менее.
каких реалий он не знает?)) про леху он не знает? так у него у самого Ассанж пристроен. чего такого есть в России чего нет , например, в сша?
+11
-6
+5
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Andrey Bokov
спасибо Уэйн. Именно поэтому ты и великий , потому что просто нормальный человек.
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0
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Павел Ларичев
Ответ Darshan
Отличный комментарий - человек не зациклен на рекордах, репутации лучшего игрока. Не сравнивает свой вклад и вклад других. Фанатам Овечкина надо поучиться. После завершения карьеры Овечкин скорее всего останется в США и, надеюсь, будет радоваться жизни как и Гретцки без загонов о величии.
Останется. Будет тренировать путинтим на удаленке.
+1
-2
-1
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Oleg Where
Ответ Darshan
Отличный комментарий - человек не зациклен на рекордах, репутации лучшего игрока. Не сравнивает свой вклад и вклад других. Фанатам Овечкина надо поучиться. После завершения карьеры Овечкин скорее всего останется в США и, надеюсь, будет радоваться жизни как и Гретцки без загонов о величии.
А вот Саша Мостовой....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
В соседних странах начался пожар. Грецки похвалил Саню за патриотизм. Как теперь жить?!
+16
-3
+13
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