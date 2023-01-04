Гретцки об Овечкине: «Не собираюсь ходить на каждую игру «Вашингтона» до 895-й шайбы, но когда он приблизится, я бы хотел быть там»

намерен посещать игры «Вашингтона», когда приблизится к рекорду.

24 декабря хоккеист вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав (801). На данный момент в активе капитана «Кэпиталс» 808 шайб. В списке лучших снайперов его опережает только Гретцки (894).

«Это зависит от лиги, « » и того, что они хотят сделать, но, очевидно, что Горди меня очень вдохновлял, и он был там, когда я [бил его рекорды].

И я думаю, это было действительно здорово, что [сыновья Хоу] Марк и Марти следовали за Алексом, когда он гнался за Горди.

Так что, да, когда придет время, сейчас я не собираюсь ходить на каждую игру до 895-й шайбы, но когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть там», – сказал лучший бомбардир в истории .