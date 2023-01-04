Гретцки об Овечкине: «Не собираюсь ходить на каждую игру «Вашингтона» до 895-й шайбы, но когда он приблизится, я бы хотел быть там»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Марк Хоу Хоккей

Уэйн Гретцки намерен посещать игры «Вашингтона», когда Александр Овечкин приблизится к рекорду.

24 декабря хоккеист вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу (801). На данный момент в активе капитана «Кэпиталс» 808 шайб. В списке лучших снайперов его опережает только Гретцки (894).

«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать, но, очевидно, что Горди меня очень вдохновлял, и он был там, когда я [бил его рекорды].

И я думаю, это было действительно здорово, что [сыновья Хоу] Марк и Марти следовали за Алексом, когда он гнался за Горди.

Так что, да, когда придет время, сейчас я не собираюсь ходить на каждую игру до 895-й шайбы, но когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть там», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

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4 комментария

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Iuasamotu
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alexpashc1982@gmail.com
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Ну как положит 891 то надо будет присутствовать
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Фтемноте
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corazón blanco
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Это было бы очень красивая история. Надеюсь, что Ови не заставит долго ждать Уэйна.
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