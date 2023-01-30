Терещенко об Овечкине: «Не думаю, что он покинет НХЛ – ему просто не позволят. Его там не забудут, он уже вошел в историю»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Политика Хоккей

Алексей Терещенко считает, что «Вашингтон» не позволит Александру Овечкину покинуть НХЛ.

– Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут?

– Его не забудут. Он уже вошел в историю. Причем в современную историю. Хоккей сейчас другой. Мы не сравниваем хоккей прошлого и нынешний.

Я не думаю, что он покинет НХЛ - ему просто не позволят это сделать, в частности, в «Вашингтоне». Он уже второй по голам. По количеству игр он тоже достаточно высоко идет, – сказал трехкратный чемпион мира. 

Контракт Овечкина с «Кэпиталс» рассчитан до 2026 года (средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов). НХЛ не вводила никаких санкций против российских хоккеистов. 

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2 комментария

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Oleg_MC
Пока музыканты Донецкой филармонии, пожилые горловские коммунальщики, юные студенты и прочие донецкие и луганские "мобики" в грязи, жаре и пыли дерутся под огнем противника - ОНО шайбы забивает в Канаде... В НХЛ рекорды ОНО ставит, понимаешь...

Вот таких "александров, наплевавших на родство" я-бы просто лишал гражданства. Предварительно предложив вернуться и вступить в армию... на что 99% таких вот "легионеров", естественно, ответили-бы насмешливым отказом (под аплодисменты местных СМИ).

У меня просто вопрос: нам - "россиянам" - предлагается гордиться этими "достижениями" физически здоровенного русскоязычного атлета и ему подобных?
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maks44
В заложниках у проклятых буржуинов наш Мальчиш-Кибальчиш.
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