Терещенко об Овечкине: «Не думаю, что он покинет НХЛ – ему просто не позволят. Его там не забудут, он уже вошел в историю»

считает, что «Вашингтон» не позволит покинуть НХЛ.

– Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут?

– Его не забудут. Он уже вошел в историю. Причем в современную историю. Хоккей сейчас другой. Мы не сравниваем хоккей прошлого и нынешний.

Я не думаю, что он покинет НХЛ - ему просто не позволят это сделать, в частности, в « ». Он уже второй по голам. По количеству игр он тоже достаточно высоко идет, – сказал трехкратный чемпион мира.

Контракт Овечкина с «Кэпиталс» рассчитан до 2026 года (средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов). НХЛ не вводила никаких санкций против российских хоккеистов.

Роман Ротенберг: «Русские тащат весь хоккей. Предположим, НХЛ вдруг решила убрать наших ребят из лиги. Что будет? Все рухнет»