Терещенко об Овечкине: «Не думаю, что он покинет НХЛ – ему просто не позволят. Его там не забудут, он уже вошел в историю»
Алексей Терещенко считает, что «Вашингтон» не позволит Александру Овечкину покинуть НХЛ.
– Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут?
– Его не забудут. Он уже вошел в историю. Причем в современную историю. Хоккей сейчас другой. Мы не сравниваем хоккей прошлого и нынешний.
Я не думаю, что он покинет НХЛ - ему просто не позволят это сделать, в частности, в «Вашингтоне». Он уже второй по голам. По количеству игр он тоже достаточно высоко идет, – сказал трехкратный чемпион мира.
Контракт Овечкина с «Кэпиталс» рассчитан до 2026 года (средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов). НХЛ не вводила никаких санкций против российских хоккеистов.
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Вот таких "александров, наплевавших на родство" я-бы просто лишал гражданства. Предварительно предложив вернуться и вступить в армию... на что 99% таких вот "легионеров", естественно, ответили-бы насмешливым отказом (под аплодисменты местных СМИ).
У меня просто вопрос: нам - "россиянам" - предлагается гордиться этими "достижениями" физически здоровенного русскоязычного атлета и ему подобных?