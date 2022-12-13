Владелец «Вашингтона»: «Гретцки, вероятно, переедет к нам, когда рекорд будет в пределах видимости»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Тед Леонсис рекорды Хоккей

Уэйн Гретцки будет посещать игры «Вашингтона», когда Александр Овечкин приблизится к рекорду.

Об этом сообщил владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.

Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Он обещал нам. Он сказал: «Я хочу летать и ходить на каждый матч».

Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, вероятно, просто переедет к нам», – сказал Леонсис.

«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет

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