Владелец «Вашингтона»: «Гретцки, вероятно, переедет к нам, когда рекорд будет в пределах видимости»

будет посещать игры «Вашингтона», когда приблизится к рекорду.

Об этом сообщил владелец «Кэпиталс» .

Капитан идет на 3-м месте по голам в истории (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Он обещал нам. Он сказал: «Я хочу летать и ходить на каждый матч».

Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, вероятно, просто переедет к нам», – сказал Леонсис.

«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет