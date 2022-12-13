Владелец «Вашингтона»: «Гретцки, вероятно, переедет к нам, когда рекорд будет в пределах видимости»
Уэйн Гретцки будет посещать игры «Вашингтона», когда Александр Овечкин приблизится к рекорду.
Об этом сообщил владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.
Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Он обещал нам. Он сказал: «Я хочу летать и ходить на каждый матч».
Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, вероятно, просто переедет к нам», – сказал Леонсис.
«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет
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